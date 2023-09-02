穿心颱海葵強襲台灣！陳其邁下令：入山、戲水抓到直接開罰

▲為了因應颱風海葵造成的影響，高雄市長陳其邁下令，警報發布後，若有民眾入山、在海邊等禁止停留區戲水，將直接開罰。（資料照／記者賴文萱翻攝）



文／中央社

颱風海葵侵襲，高雄今天下午劃入陸上颱風警報，市長陳其邁指示提升應變中心一級開設，並表示颱風警報發布後，任何入山、海邊禁止停留區域戲水等民眾，抓到直接開罰。

颱風海葵逐步接近台灣，高雄下午2時30分劃入陸上颱風警報警戒範圍，陳其邁原訂下午前往鹽埕區參加奶茶節行程臨時取消，改至各區視察防颱整備工作。陳其邁指示提升應變中心一級開設，隨後主持海葵颱風防災應變工作會議，指示市府團隊做好各抽水站機組測試及防汛整備，加強防汛應變措施。

陳其邁說，由於高雄劃入警戒區，預估颱風明天凌晨就會觸及台灣陸地，也預估在台灣海峽停留的時間可能會久一點，預估雨量從原來的500毫米增加到700毫米。山區土石流警戒區域，市府已經開始採取預防性撤離，先將病患、慢性病患者、孕婦等撤離。

陳其邁指出，颱風警報已經發布，任何入山、海邊禁止停留區域戲水等民眾，已經下令抓到直接開罰。針對低窪地區遇到漲潮影響排水，陳其邁視察鼓山區內惟公園側溝清疏作業時也指示務必加強易淹水路段溝渠清疏及道路落葉清掃。

市府新聞稿指出，環保局上午部署動員轄區清潔隊人力334人次，加強轄內列管易積淹水路段巡檢工作，並派員優先處理道路側溝檢查，清除洩水孔堵塞物，及掃除路面與抽水站設施周邊樹葉、垃圾等，累計清除垃圾雜物6公噸。