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交通法只能懲罰駕駛？韓青少年「躺斑馬線」滑手機　用路人心驚膽顫

▲▼南韓青少年仗勢《民植法》，肆無忌憚躺在馬路斑馬線上滑手機。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓青少年仗勢《民植法》，肆無忌憚躺在馬路斑馬線上滑手機。（圖／翻攝自韓網，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓也曾一度是為人詬病的行人地獄，隨著2020年3月《民植法》正式實施後，若用路人駕駛車輛經過「學校區域」（school zone）時，因為沒減速而造成12歲以下孩童死亡，最高恐面臨無期徒刑或3年以上徒刑。不過，最近南韓少年們針對法律開玩笑，故意躺在斑馬線上滑手機，令經過的網友相當傻眼。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，最近躺在畫上黃色斑馬線、有著黃色紅綠燈的「校區」（兒童保護區）穿越馬路上，似乎在南韓青少年社群裡蔚為流行，從8月26日起南韓各大網路論壇就散播著類似相片，包括一群青少年相約躺在某國小校門前穿越道的斑馬線上，他們滑著手機，雖然此時剛好整條道路沒什麼車，不過卻相當危險。

京畿道高陽市一山地區就有2名10幾歲的青少年，趁大白天大喇喇躺在道路正中央的斑馬線上，如此行為令開車行經的網友感到相當傻眼，氣得發文表示，「最近這群瘋孩子腦袋不知道在想什麼......居然躺在湖水公園有紅綠燈十字路口斑馬線上，身體呈現『大』字形，聽說這是最近孩子們相當流行的『民植法遊戲』」。

▲▼南韓青少年仗勢《民植法》，肆無忌憚躺在馬路斑馬線上滑手機。（圖／翻攝自韓網）

而發文的另一張相片，拍攝地點位於忠清南道瑞山市聖淵面，晚上甚至還有一對穿著短褲的10幾歲青少年公然躺在斑馬線上滑手機，令人看了瞠目結舌。發文者表示，「假設萬一真的發生車禍，駕駛恐將因為沒有注意前方路況而遭法律懲處。」

另外，南韓YouTuber「한문철TV」也公開一段行車紀錄器拍攝到的畫面，當車輛行駛在道路上時，剛好遇到3名青少年故意躺在斑馬線上，等車輛接近時，他們才起身趕緊奔向路邊，對著車輛駕駛跳舞嘲弄。

▲▼躺在斑馬線。（圖／翻攝自YouTube）

▲躺在斑馬線。（圖／翻攝自YouTube）

其他網友留言表示，「如果下次因為這樣而不小心造成孩子受傷，駕駛應該被判處無罪」、「必須修訂《民植法》」、「應該優先實施父母的家庭教育」、「濫用該條法律的孩子才是問題癥結所在，其實該條法律並沒有問題」、「是仗勢著駕駛不敢踩油門嗎？」

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