　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓今晨發射巡弋飛彈！可搭載核彈頭　威脅南韓、駐日美軍基地

▲▼金正恩視察海軍艦隊，護衛艦發射戰略巡弋飛彈，宣稱精準擊中目標。（圖／路透）

▲金正恩8月視察海軍艦隊，護衛艦發射戰略巡弋飛彈，宣稱精準擊中目標。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

面對美國與南韓至8月底前舉行為期11天的乙支自由之盾（UFS）聯合軍演，北韓（朝鮮）最近軍事動向頻頻，繼8月30日深夜發射2枚彈道飛彈，今（2）日清晨再度向西海（黃海）發射數枚巡弋飛彈，若被證實是可掛載核彈頭的巡弋飛彈，則對南韓、甚至是駐日美軍的警告意味相當濃厚。

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部2日上午證實，南韓軍方2日清晨4時偵測到北韓朝向西海（黃海）發射數枚巡弋飛彈，此時美韓乙支自由之盾聯合軍演已經結束2天，由於巡弋飛彈飛行高度低、且可任意變換軌道，因此可以讓敵方難以探測、追蹤甚至是攔截。

報導研判，此次北韓所發射的巡弋飛彈極有可能是北韓聲稱自行研發的戰略巡弋飛彈箭矢1型、箭矢2型，這兩款巡弋飛彈可掛載北韓所研發的戰略核彈頭火山-31，一旦北韓真的發射掛載核彈頭的巡弋飛彈，恐對韓半島（朝鮮半島）全境、甚至是駐日美軍基地構成核武攻擊威脅。

北韓近來軍事動向頻仍，8月14至18日在江原道元山市近海，聲稱從護衛艦發射戰略巡弋飛彈，不過南韓軍方卻認為該款飛彈可能只是射程短反艦巡弋飛彈。

8月30日深夜，北韓又從平壤順安國際機場朝東北方發射2枚戰術彈道飛彈，聲稱成功在被設定為目標的無人島上空400公尺處引爆，北韓官媒表示該次試射為針對美國B-1B戰略轟炸機的戰術核打擊訓練，軍演腳本假定為如何摧毀「大韓民國」軍事流氓的重要指揮據點和軍事機場。

ET快訊
保全連續上班42天猝死　公司稱「本身有病」賠89萬
被觀眾轟退《RM》　宋智孝首回應！
魏如萱颱風天堅持開唱遭炎上！　回粉絲3字被出征
搭飛機「手提行李」最常犯1錯誤！　空服員也救不了
海葵暴風圈明晨觸陸！　颱風假機率高縣市出爐
林志穎車禍「X光照片」首度曝光！　鼻→下巴都斷裂
蘇拉登陸廣東！　他車開一半「被砸死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

建築物有倒塌風險　英國超過100間學校緊急關閉

埃及富商法耶德爭議人生落幕！享耆壽94歲　曾指控英王室暗殺兒子

警察擊斃非裔孕婦一屍兩命！她拒盤查開車衝撞　密錄器畫面公布

烏克蘭反攻打穿俄軍第一道防線　美將首度提供「貧鈾彈」助攻

北韓今晨發射巡弋飛彈！可搭載核彈頭　威脅南韓、駐日美軍基地

搭飛機「手提行李」最常犯1錯誤！　空服員也救不了

俄最新核武系統「薩爾馬特洲際飛彈」投入戰鬥　可打擊美國本土

南韓釜山澡堂大爆炸！大樓晃動「噴橘黃火焰」　消防員被炸飛重傷

強颱海葵一路向西！沖繩至少49航班停飛　日氣象廳：非必要勿外出

日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」！東電：安全無虞

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

哈林心疼李玟「受到不太好的對待」　揭《好聲音》內幕：沒人能逼我轉身

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

建築物有倒塌風險　英國超過100間學校緊急關閉

埃及富商法耶德爭議人生落幕！享耆壽94歲　曾指控英王室暗殺兒子

警察擊斃非裔孕婦一屍兩命！她拒盤查開車衝撞　密錄器畫面公布

烏克蘭反攻打穿俄軍第一道防線　美將首度提供「貧鈾彈」助攻

北韓今晨發射巡弋飛彈！可搭載核彈頭　威脅南韓、駐日美軍基地

搭飛機「手提行李」最常犯1錯誤！　空服員也救不了

俄最新核武系統「薩爾馬特洲際飛彈」投入戰鬥　可打擊美國本土

南韓釜山澡堂大爆炸！大樓晃動「噴橘黃火焰」　消防員被炸飛重傷

強颱海葵一路向西！沖繩至少49航班停飛　日氣象廳：非必要勿外出

日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」！東電：安全無虞

柯文哲被問藍白合「可談政策理念」　聞「柯郭會」嘆自然就好

客機升到8000公尺「神秘狗叫聲」狂響…機組緊急迫降！陸國航回應

建築物有倒塌風險　英國超過100間學校緊急關閉

埃及富商法耶德爭議人生落幕！享耆壽94歲　曾指控英王室暗殺兒子

陳華高雄開唱「燈光壞掉全場漆黑」　得知真相瞬間淚崩

賓士「CLA電動概念」預告9／3亮相　首搭MMA平台、續航力750km起

U18／韓國王牌左投對首戰中華有信心　韓媒刊登PTT台韓戰討論

海葵颱風將侵台！農業部示警：民眾勿前往山區「農友加強防範措施」

海葵陸警發布！台鐵今午夜前全線正常行駛　退票規定出爐

「藍白合」恐重演「連宋配」　郭正亮曝當年交易條件：只能當一屆

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

國際熱門新聞

快訊／尚達曼當選新加坡總統

日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」

夫妻慶生…帳單竟寫「你是混蛋」

搭機手提行李常犯1錯　空姐救不了

沖繩取消航班　非必要勿外出

國小女掏萬元現金想買書包　母傻：在學校開賭盤

日本第一Coser砸百萬課金手遊　年收曝光

馬戲團妹子空翻墜地　腦袋重擊舞台後不動了

越南卡車輪胎突爆炸　3人被轟飛2人當場死

韓釜山澡堂大爆炸！2消防員被炸飛重傷

星總統當選人會寫書法　還曾夢想當運動員

他搭機「3小時尿尿4次」惹怒走道乘客

南非18人涉嫌搶劫運鈔車　遭警方擊斃

Google街景驚見運屍？真相一票人笑歪

更多熱門

相關新聞

俄最強洲際飛彈投入戰鬥　可打擊美國本土

俄最強洲際飛彈投入戰鬥　可打擊美國本土

俄羅斯稱，目前已把最新核武系統「薩爾馬特」洲際彈道飛彈（Sarmat）投入使用，執行戰鬥任務。此款洲際飛彈在西方別名「撒旦二號」（Satan-2），可攜帶至少10枚核彈頭，射程達1萬8000公里，可飛越南北極打擊美國本土。

韓釜山澡堂大爆炸！2消防員被炸飛重傷

韓釜山澡堂大爆炸！2消防員被炸飛重傷

沖繩取消航班　非必要勿外出

沖繩取消航班　非必要勿外出

日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」

日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」

日本第一Coser砸百萬課金手遊　年收曝光

日本第一Coser砸百萬課金手遊　年收曝光

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮巡弋飛彈核彈頭火山-31型駐日美軍

讀者迴響

熱門新聞

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

詭譎海葵路徑又南修！陸警今午前後發布　明下半天2地登陸機率高

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

海葵穿台後恐陷鞍型場！颱風假關鍵曝

大久保勇太昏迷指數3！經紀人：不樂觀

老公跑外送「家庭全AA制」新手媽喊離

快訊／北北基桃2日正常上班上課

LIVE／海葵估花東登陸！周六早上陸警

2車事故！貨車剎不住追尾「連撞2輛BMW」

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面