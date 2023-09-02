北韓今晨發射巡弋飛彈！可搭載核彈頭　威脅南韓、駐日美軍基地

▲金正恩8月視察海軍艦隊，護衛艦發射戰略巡弋飛彈，宣稱精準擊中目標。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

面對美國與南韓至8月底前舉行為期11天的乙支自由之盾（UFS）聯合軍演，北韓（朝鮮）最近軍事動向頻頻，繼8月30日深夜發射2枚彈道飛彈，今（2）日清晨再度向西海（黃海）發射數枚巡弋飛彈，若被證實是可掛載核彈頭的巡弋飛彈，則對南韓、甚至是駐日美軍的警告意味相當濃厚。

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部2日上午證實，南韓軍方2日清晨4時偵測到北韓朝向西海（黃海）發射數枚巡弋飛彈，此時美韓乙支自由之盾聯合軍演已經結束2天，由於巡弋飛彈飛行高度低、且可任意變換軌道，因此可以讓敵方難以探測、追蹤甚至是攔截。

報導研判，此次北韓所發射的巡弋飛彈極有可能是北韓聲稱自行研發的戰略巡弋飛彈箭矢1型、箭矢2型，這兩款巡弋飛彈可掛載北韓所研發的戰略核彈頭火山-31，一旦北韓真的發射掛載核彈頭的巡弋飛彈，恐對韓半島（朝鮮半島）全境、甚至是駐日美軍基地構成核武攻擊威脅。

北韓近來軍事動向頻仍，8月14至18日在江原道元山市近海，聲稱從護衛艦發射戰略巡弋飛彈，不過南韓軍方卻認為該款飛彈可能只是射程短反艦巡弋飛彈。

8月30日深夜，北韓又從平壤順安國際機場朝東北方發射2枚戰術彈道飛彈，聲稱成功在被設定為目標的無人島上空400公尺處引爆，北韓官媒表示該次試射為針對美國B-1B戰略轟炸機的戰術核打擊訓練，軍演腳本假定為如何摧毀「大韓民國」軍事流氓的重要指揮據點和軍事機場。