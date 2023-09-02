強颱海葵一路向西！沖繩至少49航班停飛　日氣象廳：非必要勿外出

記者吳美依／綜合報導

日本氣象廳預測，今年第11號的強颱海葵目前正在沖繩縣宮古島以南海域向西移動，預計保持強度，3日逼近沖繩縣先島群島（西南部的宮古群島及八重山群島等）。截至今（2）日，沖繩縣離島地區已有至少49個航班停飛，當局也警告先島群島居民，若非必要避免外出，即使在室內也需遠離門窗。

《日本放送協會》（NHK）引述日本氣象廳預測報導，先島群島截至3日上午的24小時內預期降雨量達80毫米，未來3天將有雷電、暴雨及強風可能性，沖繩本島及大東群島也會有持續暴風雨。當局呼籲，沖繩縣居民應注意巨浪、強風、山體滑坡、洪水及溪水上漲的風險。

▲日本氣象廳2日上午9時對海葵颱風的預測。（圖／翻攝日本氣象廳）

隨著海葵逼近，風暴越來越劇烈，沖繩離島地區至少49個航班停飛，包括全日空航空19個航班、琉球空中通勤14個航班等，受影響班次可能還會持續增加。此外，2日及3日的海上航班也預計會陸續取消，但各船舶公司會根據天氣情況做出最後決定。

與此同時，今年第12號颱風「鴻雁」也正在南鳥島附近海域向西北方向移動，預計2日晚間至3日凌晨最靠近東京都小笠原群島，未來3天預期會有強風、大浪及局部雷陣雨的可能性。