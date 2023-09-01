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LIVE／海葵直撲「將從花東登陸」！估周六8時發陸警　氣象局說明

記者閔文昱／台北報導 

今年第11號颱風海葵襲台，將成為四年來首個侵台颱風，若按照目前路徑預測，暴風圈周六（2日）晚間碰觸花東，周日(3日)登陸穿越，暴風圈籠罩全台，氣象局已在1日晚間8點30分發布海上颱風警報，預計2日上午8點發陸上颱風警報。氣象局23:40將說明颱風最新動態。

根據氣象局資訊，中度颱風海葵1日23時30分的中心位置在鵝鑾鼻的東方約680公里之海面上，持續向西北西轉西接近台灣，暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對台灣東半部海面及巴士海峽將構成威脅。氣象局預估，海葵會在花、東附近登陸，禮拜日整天是影響台灣最明顯的時間，各地天氣及風浪的影響大。

▲氣象局持續針對海葵發布海上警報。（圖／氣象局）。

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▲氣象局持續針對海葵發布海上警報。（圖／氣象局）

氣象局指出，預計會在周六早上8點發布陸上颱風警報，隨著海葵晚間接近近海，北部、東半部地區降雨會逐漸增加，北部宜花會有較明顯雨勢出現，甚至有大雨或豪雨發生，且越晚雨勢將會越明顯。

氣象預報員劉宇其指出，海葵會在周日逐漸通過台灣上空，因此周日是風雨影響最明顯的時候，上半天先是北部、東半部地區降雨明顯，下半天中南部地區降雨也增加，雨勢明顯且持續，其中北部及中南部山區有局部大雨或豪雨，東半部地區則有局部豪雨以上的機率。

▲海葵逼近，未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲海葵逼近，未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

須特別留意的是，海葵會在下周一至下周三離開台灣本島，不過導引氣流減弱，在台灣海峽南側近似滯留，將對南部、東半部地區及中部山區帶來持續的降雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，連日降雨，山區要特別防範坍方、落石或土石流等現象。

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LIVE／海葵「將從花東登陸」！估周六8時發陸警　氣象局最新
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