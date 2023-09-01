海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台「明越晚雨越大」　緩速穿台時程曝

記者閔文昱／台北報導

海葵中颱持續增強，可能從花東登陸，大部分縣市恐將涵蓋在暴風圈的範圍，但也不排除偏南或偏北，中央氣象局已在1日晚間8點30分發布海上颱風警報，預計明(2日)發陸上颱風警報。預報員劉宇其提醒，明天隨著颱風逐漸接近，水氣再增多，且「越晚雨越大」，而周日則是風雨影響最明顯的時候，全台將有明顯降雨，提醒民眾注意。

▲氣象預報員劉宇其指出，海葵會在周日逐漸通過台灣上空。（圖／ETtoday直播）

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氣象預報員劉宇其指出，第11號颱風「海葵」於今日上午8時增強為中度颱風，晚間8點中心位置在鵝鑾鼻的東方約 730 公里之海面上，暴風圈廣達150公里，持續向西北西轉西接近台灣，預計在明天晚間接觸到台灣東方外海，目前氣象局已針對台灣東半部海面及巴士海峽發布颱風海上警報。

▲海葵逼近，未來降雨趨勢。（圖／氣象局，下同）

劉宇其表示，隨著颱風逐漸接近，開始有些對流胞從台灣東北方海面移到台灣北部和東北部陸地，因此從今天傍晚到入夜北部已出現明顯雨勢，預計明天水氣還會持續再增多，北部及東半部降雨機率提高，整日有間歇性陣雨出現，且越晚雨勢越明顯，局部有大雨或豪雨發生的機率。

風勢部分，預計明天晚上基隆北海岸及東半部沿海空曠地區將有8至9級強陣風，而中南部白天仍為多雲到晴的天氣，午後留意局部雷陣雨，降雨機率高，下午出門請攜帶雨具備用；氣溫方面，各地高溫普遍為31至33度。

另外，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生的機率，預估明晚北部、東半部海面有3至4米左右的浪高，海邊活動應注意安全。

劉宇其提醒，周日是風雨影響最明顯的時候，上半天先是北部、東半部地區降雨明顯，下半天中南部地區降雨也增加，雨勢明顯且持續，其中北部及中南部山區有局部大雨或豪雨，東半部地區則有局部豪雨以上的機率，適逢年度大潮，新北至台南及澎湖沿海在漲潮期間，沿海低窪地區請注意海水倒灌及局部淹水等現象。

到了下周一至下周三颱風離開台灣本島，不過導引氣流減弱，在台灣海峽南側近似滯留，對南部、東半部地區及中部山區帶來持續的降雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，連日降雨，山區亦有坍方、落石或土石流等現象，請特別留意。