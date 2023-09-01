　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲中颱海葵持續逼近台灣，全台將有連日強降雨。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

中颱海葵持續逼近台灣，將在台灣海峽滯留多天，帶來強勁的降雨及風勢。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，從歐洲模式的預測圖來看，只要颱風持續滯留，雨就會一直下、風也會不斷吹，全台有12縣市要做好防颱、防汛準備，其他地區也要提高警覺。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書上分享，從歐洲模式的預測圖來看，台灣未來4天的雨量將相當誇張，其中花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義，以及雲林、彰化、南投、台中、苗栗、宜蘭等縣市，都要做好防颱、防汛的準備，其他地區也要提高警覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，路徑還有修正的空間，民眾務必持續追蹤、滾動式更新，原先今晚要發布風雨時程，但因為下午路徑大修正、時程遞延，不確定性大增，因此決定多看幾報的資料，再做更詳細的評估，預計2日中午前後會發布最新的風雨時程。

▼天氣特急透過歐洲模式預測圖，來模擬未來4天的雨區。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲▼歐洲模式。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

針對這次「海葵」颱風對台的影響，氣象預報員劉宇其表示，隨著颱風逐漸逼近，也些對流胞會從台灣東北海面，移轉至北部、東北部陸地，北部地區傍晚到入夜已出現明顯雨勢，預估2日水氣持續增加，降雨機率也會變高，整天都有間歇性降雨，入夜後降雨也會更加明顯。

劉宇其提醒，3日是風雨最明顯的時刻，北部、東北部地區上班天降雨明顯，下半天則是中部以南地區降雨機率增加，且北部、中南部山區有局部大雨或豪雨，東半部地區也有局部豪雨機率。

劉宇其還說，因為雨勢碰上年度大潮，新北至台南、澎湖沿海的低窪地區務必留意，慎防海水倒灌、局部淹水的狀況。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
快訊／逆上台北橋「7車連撞」　賓士男10萬交保
纏鬥7小時！美國獵人捕獲「4.3公尺超巨鱷魚」破紀錄
校車司機問女學生「有過性行為嗎」　她嚇到跳車
《好聲音》喊告　聲明曝光
海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人
甥20刀砍死舅「刀刃都彎了」　判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人

快訊／海葵外圍環流雨彈強襲！5縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

借鏡JR西日本安全改革！台日交流8結論　推動「事故社會化」

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台「明越晚雨越大」　緩速穿台時程曝

雞蛋進口遭疑「圖利特定廠商」　農業部：別再亂放話！將依法提告

快訊／北北基桃明正常上班課！基隆市府最新回應：將視情況調整

快訊／海葵鬼轉成「穿心颱」！氣象局20:30發布海警　2天全台炸雨

LIVE／海葵殺到「台灣家門口」海警發布！氣象局最新說明

海葵颱風來襲！明晚到周日風雨最猛　16條公路不排除預警封閉

快訊／颱風逼近雨勢強襲！氣象局發「3縣市大雨特報」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

阿兵哥男友夢中突喊口令　她陪聊反被嗆「去旁邊哭」

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人

快訊／海葵外圍環流雨彈強襲！5縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

借鏡JR西日本安全改革！台日交流8結論　推動「事故社會化」

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台「明越晚雨越大」　緩速穿台時程曝

雞蛋進口遭疑「圖利特定廠商」　農業部：別再亂放話！將依法提告

快訊／北北基桃明正常上班課！基隆市府最新回應：將視情況調整

快訊／海葵鬼轉成「穿心颱」！氣象局20:30發布海警　2天全台炸雨

LIVE／海葵殺到「台灣家門口」海警發布！氣象局最新說明

海葵颱風來襲！明晚到周日風雨最猛　16條公路不排除預警封閉

快訊／颱風逼近雨勢強襲！氣象局發「3縣市大雨特報」

小資族理財》胡偉良／通貨膨脹中錢貶值了！誰是贏家？

快訊／賓士逆上台北橋「7車連撞」...落跑情侶栽了　男10萬交保

纏鬥7小時！美國獵人捕獲「4.3公尺超巨鱷魚」破紀錄

出國遊玩不便秘！營養師教你「排便順暢秘技」　水喝夠很管用

107.9萬！台灣馬自達推出「CX-5 Bose響動版」　標配環景限量上市

王維中10局再見暴投　味全5比6輸統一苦吞7連敗

惠利頭等艙變經濟艙還無退費！　達美航空「態度180度大轉」道歉了

《好聲音》製作方發聲喊告！　澄清黑幕爭議「導演帳號也假的」

唐西奇犯規麻煩仍砍20+7+6　斯洛維尼亞退澳洲奪4連勝

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人

生活熱門新聞

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

3天有機會颱風假！周日暴風圈蓋全台　歐美模式：海葵大迴轉2進2出

海葵路徑再南修！2縣市登陸機會最大

海葵今轉中颱　最快午後海警

六日、下周一上班日「有望颱風假？」氣象局回應了

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

即／海葵鬼轉成穿心颱！氣象局20:30發布海警

不斷更新／海葵直撲　各縣市停班停課懶人包

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

更多熱門

相關新聞

即／海葵外圍環流雨彈強襲！5縣市大雨特報

即／海葵外圍環流雨彈強襲！5縣市大雨特報

中央氣象局針對5縣市發布大雨特報，因颱風外圍環流影響，今（1日）晚至明（2）日基隆北海岸、新北及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台明越晚雨越大

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台明越晚雨越大

基隆市府最新回應：颱風假將視情況調整

基隆市府最新回應：颱風假將視情況調整

即／海葵鬼轉成穿心颱！氣象局20:30發布海警

即／海葵鬼轉成穿心颱！氣象局20:30發布海警

LIVE／海葵海警發布！氣象局最新說明

LIVE／海葵海警發布！氣象局最新說明

關鍵字：

海葵颱風颱風雨氣象氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北基桃2日正常上班上課

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

即／防曬係數不具UPF50+效果　iROO繽紛衣詐498萬

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

勇太昏迷指數只有3　經紀人曝父母已抵台：不太樂觀

3天有機會颱風假！周日暴風圈蓋全台　歐美模式：海葵大迴轉2進2出

海葵路徑再南修！2縣市登陸機會最大

海葵今轉中颱　最快午後海警

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面