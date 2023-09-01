海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人

▲中颱海葵持續逼近台灣，全台將有連日強降雨。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

中颱海葵持續逼近台灣，將在台灣海峽滯留多天，帶來強勁的降雨及風勢。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，從歐洲模式的預測圖來看，只要颱風持續滯留，雨就會一直下、風也會不斷吹，全台有12縣市要做好防颱、防汛準備，其他地區也要提高警覺。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書上分享，從歐洲模式的預測圖來看，台灣未來4天的雨量將相當誇張，其中花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義，以及雲林、彰化、南投、台中、苗栗、宜蘭等縣市，都要做好防颱、防汛的準備，其他地區也要提高警覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，路徑還有修正的空間，民眾務必持續追蹤、滾動式更新，原先今晚要發布風雨時程，但因為下午路徑大修正、時程遞延，不確定性大增，因此決定多看幾報的資料，再做更詳細的評估，預計2日中午前後會發布最新的風雨時程。

▼天氣特急透過歐洲模式預測圖，來模擬未來4天的雨區。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）



針對這次「海葵」颱風對台的影響，氣象預報員劉宇其表示，隨著颱風逐漸逼近，也些對流胞會從台灣東北海面，移轉至北部、東北部陸地，北部地區傍晚到入夜已出現明顯雨勢，預估2日水氣持續增加，降雨機率也會變高，整天都有間歇性降雨，入夜後降雨也會更加明顯。

劉宇其提醒，3日是風雨最明顯的時刻，北部、東北部地區上班天降雨明顯，下半天則是中部以南地區降雨機率增加，且北部、中南部山區有局部大雨或豪雨，東半部地區也有局部豪雨機率。

劉宇其還說，因為雨勢碰上年度大潮，新北至台南、澎湖沿海的低窪地區務必留意，慎防海水倒灌、局部淹水的狀況。