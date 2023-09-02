海葵穿台後恐「受困鞍型場」！3地暴雨下到周三　颱風假關鍵曝

▲氣象預報員劉宇其指出，海葵會在周日逐漸通過台灣上空。（圖／ETtoday直播）

記者閔文昱／台北報導

中颱海葵持續逼近台灣，預計將從花東登陸，中央氣象局持續針對海葵發布海上颱風警報，預計2日上午發陸上颱風警報。氣象局預估，海葵會在周日（3日）逐漸通過台灣上空，並在下周一至下周三離開台灣本島，不過可能會在台灣海峽陷入「鞍型場」，導致滯留時間拉長，至於是否會有颱風假，則要在陸警發布後依風雨預測，由地方政府決定。

根據氣象局資訊，中度颱風海葵1日23時30分的中心位置在鵝鑾鼻的東方約680公里之海面上，持續向西北西轉西接近台灣，暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對台灣東半部海面及巴士海峽將構成威脅。氣象局預估，海葵會在花、東附近登陸，禮拜日整天是影響台灣最明顯的時間，各地天氣及風浪的影響大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局持續針對海葵發布海上警報。（圖／氣象局，下同）

氣象局指出，海葵在周六晚間逐漸接近近海，並在周日逐漸通過台灣上空，因此周日是風雨影響最明顯的時候， 到了下周一至下周三會離開台灣本島，不過由於太平洋高壓東退，後期導引氣流減弱，導致海葵在台灣海峽陷入「鞍型場」，因此不但速度變慢，還會有滯留現象發生，預計對南部、東半部地區及中部山區帶來持續的降雨，有局部大雨或豪雨發生的機率。

▲海葵逼近，未來降雨趨勢。

至於民眾關心颱風假部分，氣象局預報員黃恩鴻表示，周日各地都有機會，下周一比較有機會是中南部地區，不過暴風圈範圍不等於會放颱風假，仍要等發布陸警後風雨預測出爐，地方政府將依照風雨情況決定是否放颱風假。

據了解，「鞍型場」就是東西兩側有順時針旋轉的高氣壓，南北兩側有逆時針旋轉的低氣壓，看起來就像一個馬鞍，當兩股力量不相上下時，颱風就會呈現滯留的現象。