　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「海葵」即將來襲　台電桃園區處全力戒備防颱

▲「海葵」即將來襲，台電桃園區處全力戒備防颱

▲「海葵」即將來襲，台電桃園區處全力戒備防颱。（圖／桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應「海葵」颱風即將來襲，台電桃園區營業處加強戒備，提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

台電桃園區營業處1日提醒民眾，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

▲「海葵」即將來襲，台電桃園區處全力戒備防颱

台電桃園區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可下載使用台灣電力APP，或透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線供民眾使用(或撥打本(桃園)區處通報電話03-3323331及3323221)。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，惟搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

ET快訊
LIVE／海葵「將從花東登陸」！估周六8時發陸警　氣象局最新
肛門爆膿包…他拖3週「一路爛到前面」　醫：致死率50%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎接開學季　北榮桃園分院陪您一起提升孩童自我保護力

關懷新世代學子　開南大學有請果東法師和教師分享佛法

中壢監理站宣導「路口停讓」 建立人本交通

桃竹苗九月8場徵才　230家廠商釋出9385個優質職缺

許銘春參訪大溪有機聚落　肯定培力就業計畫執行成效

「海葵」即將來襲　台電桃園區處全力戒備防颱

桃園光影文化館9／2起　推出「表演藝術的燦爛光影」主題影展

保護骨頭拒絕骨質疏鬆症　職能治療師分享5項運動保骨本

台南姚正玉競選服務處辦見面會　朱立倫加油打氣

奇蘭園首屆台語詩歌音樂會　9日台南登場

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

台北橋上逆向害7車連環撞 駕駛＋女乘客「棄車落跑」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

海葵增強長胖！海警可能傍晚發布　狂風暴雨最劇時間出爐

迎接開學季　北榮桃園分院陪您一起提升孩童自我保護力

關懷新世代學子　開南大學有請果東法師和教師分享佛法

中壢監理站宣導「路口停讓」 建立人本交通

桃竹苗九月8場徵才　230家廠商釋出9385個優質職缺

許銘春參訪大溪有機聚落　肯定培力就業計畫執行成效

「海葵」即將來襲　台電桃園區處全力戒備防颱

桃園光影文化館9／2起　推出「表演藝術的燦爛光影」主題影展

保護骨頭拒絕骨質疏鬆症　職能治療師分享5項運動保骨本

台南姚正玉競選服務處辦見面會　朱立倫加油打氣

奇蘭園首屆台語詩歌音樂會　9日台南登場

父兄身障母又罹癌！台大醫學生險輟學　「微笑女孩」幸遇貴人

假面女郎》李寒星以醜取勝　廉惠蘭值得再度問鼎百想

野外罕見「Tiffany藍」蛇出沒！　超美小青現身

3歲童急性蜂窩組織炎　竟是「膠鞋」害！網紅媽示警：合腳就別穿

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

相關新聞

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天降雨紫爆

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天降雨紫爆

中颱海葵持續逼近台灣，將在台灣海峽滯留多天，帶來強勁的降雨及風勢。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，從歐洲模式的預測圖來看，只要颱風持續滯留，雨就會一直下、風也會不斷吹，全台有12縣市要做好防颱、防汛準備，其他地區也要提高警覺。

即／海葵外圍環流雨彈強襲！5縣市大雨特報

即／海葵外圍環流雨彈強襲！5縣市大雨特報

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台明越晚雨越大

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台明越晚雨越大

基隆市府最新回應：颱風假將視情況調整

基隆市府最新回應：颱風假將視情況調整

LIVE／海葵海警發布！氣象局最新說明

LIVE／海葵海警發布！氣象局最新說明

關鍵字：

海葵台電桃園區處颱風

讀者迴響

熱門新聞

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

LIVE／海葵直撲將從花東登陸！估周六8時發陸警

獨／情侶照躺破碎車廂822天　女主靈骨塔憶情緣

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

勇太昏迷指數只有3　經紀人曝父母已抵台：不太樂觀

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

快訊／北北基桃2日正常上班上課

3天有機會颱風假！周日暴風圈蓋全台　歐美模式：海葵大迴轉2進2出

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天降雨紫爆

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台明越晚雨越大

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

即／海葵鬼轉成穿心颱！氣象局20:30發布海警

獨／太魯閣車廂找到情侶合照！男主角身分曝光

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面