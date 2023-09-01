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台南安平路無風無雨淹成小河　他示警防漲潮：以後恐成每月常態

▲▼台南安平路無風無雨淹成小河　他示警防漲潮：以後恐成每月常態。（圖／台南市水利局）

▲台南安平路無風無雨淹成小河，台南社大環境小組研究員晁瑞光發出警訊。（圖／翻攝自臉書／晁瑞光）

記者柯沛辰／綜合報導

台南安平區8月31日因滿潮加上海水倒灌，導致運河旁的安平路淹成小河。台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，過去民眾只要關注有無颱風、豪雨，如今無風無雨，滿潮也可能淹水，恐打破傳統認知，未來也要防漲潮。

根據《中時新聞網》報導，晁瑞光表示，金華橋周邊人行道每逢滿潮都會淹水，積水達30公分，但安平路狀況更嚴重，如果蘇拉颱風來襲，恐造成更嚴重災情。尤其今年類似案例增加，這是一個警訊。

晁瑞光指出，台南海水倒灌過去不嚴重，只要防颱風防豪雨，但隨著極端氣候造成的環境問題，未來可能還要防滿潮帶來的淹水，甚至變成每個月常態，但重點是大家是否準備好了？

▲▼台南安平路無風無雨淹成小河　他示警防漲潮：以後恐成每月常態。（圖／台南市水利局）

▲▼安平路無風無雨淹成小河，水利局出動抽水機因應。（圖／台南市水利局）

▲▼台南安平路無風無雨淹成小河　他示警防漲潮：以後恐成每月常態。（圖／台南市水利局）

對此，台南市府水利局回應，適逢天文大潮，高潮位期間，加上受蘇拉颱風低壓抬升水位影響形成暴潮，造成安南區城南里社區一帶低漥處因海水倒灌造成淹水。市長黃偉哲相當重視，除立即應變外，也要求市府水利局及工務局研擬改善對策。

水利局指出，短期內將先增設自動閘門，防止外水倒灌，並增設移動式抽水機組；長期將重新檢討城西街周邊排水規劃方案，整合路面高程及側溝通水斷面，並進行土城子排水建置抽水站之可行性評估，以提升該區防洪能力。

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