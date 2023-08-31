　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南產業勞雇安心計畫　提升移工職安知能

▲台南市勞工局2022年首創「產業類外國人勞雇安心計畫」，2023年持續擴大辦理，總計40場並擴及各國籍移工，全程免費。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局2022年首創「產業類外國人勞雇安心計畫」，2023年持續擴大辦理，總計40場並擴及各國籍移工，全程免費。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓來府城工作的外國人都能安心在台南工作、生活，落實黃偉哲市長「希望家園」理念，勞工局2022年首創「產業類外國人勞雇安心計畫」，2023年持續擴大辦理，總計40場並擴及各國籍移工，全程免費、到場服務，鼓勵雇主踴躍參加，一同提升事業體和移工職安衛職能。

勞工局王局長鑫基表示，臺南轄內移工人數共計63235人，其中產業類移工48726人，2022年首創共服務20場次，今年增加至40場，且從單一語言的越南籍移工擴大服務到印尼、泰國、菲律賓等各國籍，由專業職業安全衛生技術講師、翻譯人員到廠區服務，從旁指導移工工作危害辨識及安全防護技巧，同時也提供現場主管安全衛生教育訓練，以強化事業單位對聘用外籍移工之安全管理。透過專業技巧指導，提升移工自我保護意識從而降低職災發生，保障雇主及移工之生命財產安全，讓勞、雇都安心。

▲台南市勞工局2022年首創「產業類外國人勞雇安心計畫」，2023年持續擴大辦理，總計40場並擴及各國籍移工，全程免費。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本計畫委託由嘉南藥理大學職業安全衛生系退休的鄭世岳老師，帶領竣隆職業安全衛生技師事務所提供專業服務，鄭老師表示，今年已完成12場次，並以曾經發生過職災的事業單位為優先服務對象，本計畫不僅可提升廠務管理人員的職業安全應變能力，也能針對不同的事業單位及產業可能發生或已經遇到的不同職業安全問題，透過專業的職業安全衛生團隊主動與雇主及外國人討論預防及改善對策，至今頗獲好評。

勞工局長王鑫基強調，本計畫的特色是臨場輔導並同時服務雇主和移工，相信在鄭老師專業的帶領之下，輔以雙語教學期待獲得最大效益，以減少移工在台南市發生職業災害之機率、提升移工職安衛知能，歡迎雇主主動報名參加，可洽詢本局民治市政中心陳小姐，電話06-6322231分機6310。

ET快訊
獨／路邊尿尿被開槍！　BMW全是彈孔畫面曝
快訊／海葵「海陸警發布」可能時間點曝！
帶阿嬤吃超貴螯龍蝦堡　「咬一口」卻悲劇了
快訊／新版「爆紅神單」上架！　保費、保障一次看
快訊／王陽明現身！　爆婚變首度回應
快訊／高雄小牛+BMW遭轟8槍！　車主曾砍傷百萬網紅
快訊／勘查出軌太魯閣號　車廂竟找到頭蓋骨！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南產業勞雇安心計畫　提升移工職安知能

雲林萡子寮港區慘淹　張麗善：長程的規劃要請中央協助

嘉義獨居翁臥床多日未出門 　友人急求助！警破門助送醫

就業領津貼！嘉義單親媽當水泥操作工　吃苦耐勞獲肯定

南投縣政府網路e櫃檯今上線　10／20前申辦有機會抽200元禮券

嘉警Podcast「報嘉音」　跟蹤騷擾防制篇臉書有獎徵答

農業部「產銷履歷達人徵選活動」　嘉義縣三單位獲獎

嘉義縣立委參選人陳冠廷推四大社福政策　爭取長照據點環境提升

台南安平出現安平河　安平運河河水倒灌路面積水影響人車

9月交通安全月　牙膏觀光工廠響應監理業務宣導

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

台南產業勞雇安心計畫　提升移工職安知能

雲林萡子寮港區慘淹　張麗善：長程的規劃要請中央協助

嘉義獨居翁臥床多日未出門 　友人急求助！警破門助送醫

就業領津貼！嘉義單親媽當水泥操作工　吃苦耐勞獲肯定

南投縣政府網路e櫃檯今上線　10／20前申辦有機會抽200元禮券

嘉警Podcast「報嘉音」　跟蹤騷擾防制篇臉書有獎徵答

農業部「產銷履歷達人徵選活動」　嘉義縣三單位獲獎

嘉義縣立委參選人陳冠廷推四大社福政策　爭取長照據點環境提升

台南安平出現安平河　安平運河河水倒灌路面積水影響人車

9月交通安全月　牙膏觀光工廠響應監理業務宣導

粉絲好幾萬　外拍妹怨「單身n年」上門都渣男：太漂亮沒人追？

越南開放電子簽「包括台灣」　業者提醒：分2種簽證、沒過也不退費

獨／不爽女友前任糾纏！三重男開車撞倒他再亂棒猛K　影像曝光

獨／小牛+BMW成槍靶！滿是彈孔畫面曝　「曾砍網紅」車主尿尿惹禍

退撫新制面臨「長壽風險」　全教總建議：增額提撥＋初期不宜保守

王陽明現身回應婚變傳聞　自曝有了新身分「2周掉3公斤」

老公偷偷性侵女兒10多年！南韓婦人悲憤砍夫　殺人未遂確定緩刑

義大利5工人「深夜修鐵道」遭火車撞死！　屍體噴飛300公尺外

出發前才說「要回去拜公媽」！騎士遭樹砸死…哥心碎：就這麼不幸

兄弟火速送件！馬格文壓線拿到工作證　今決定洋將去留

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

地方熱門新聞

「光林我嘉」開通　延伸至嘉義小天母

新北市府中元普渡「拜超巨大乖乖」　 供品將捐贈弱勢家庭

台南安平出現安平河

國小開學典禮校長變身機長　迎領國小新生生涯起飛

竹市贈小一新生「樂樂餐盒組」

桃園中山國小開學日充滿數位科技風

嘉市警普渡響應環保　不焚燒紙錢米金取代紙錢

牙膏觀光工廠響應交通安全業務宣導

嘉義市購物節預計9月1日兌換完畢

蘇拉+天文潮　雲林箔子寮再受海水倒灌挑戰

就業領津貼　嘉義單親媽當水泥操作工

翁章梁沖繩行銷嘉義縣精品咖啡

期許打造友善安全工作環境　新北首創優良建築工程評選

嘉義市國中小冷氣智能監控換氣系統

更多熱門

相關新聞

嘉藥落實環境清消助學生安心返校

嘉藥落實環境清消助學生安心返校

全台登革熱疫情持續延燒，嘉南藥理大學特別在開學前夕全校教職員工一起動起來，好好大掃除一番，除清理各處積水容器外，也進行大規模的校園消毒噴灑藥劑作業，全面徹底清潔及消毒，好讓學生開學後有個乾淨安全的校園學習環境。

台南大東夜市爆漲租金爭議　原經營團隊出面了

台南大東夜市爆漲租金爭議　原經營團隊出面了

晚2年買每坪貴11萬　南科新市房價最高衝破45萬

晚2年買每坪貴11萬　南科新市房價最高衝破45萬

台南發錢了！重陽敬老禮金1千「人瑞1萬」

台南發錢了！重陽敬老禮金1千「人瑞1萬」

台南安平出現安平河

台南安平出現安平河

關鍵字：

台南勞雇安心計畫

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面