台南產業勞雇安心計畫　提升移工職安知能

▲台南市勞工局2022年首創「產業類外國人勞雇安心計畫」，2023年持續擴大辦理，總計40場並擴及各國籍移工，全程免費。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓來府城工作的外國人都能安心在台南工作、生活，落實黃偉哲市長「希望家園」理念，勞工局2022年首創「產業類外國人勞雇安心計畫」，2023年持續擴大辦理，總計40場並擴及各國籍移工，全程免費、到場服務，鼓勵雇主踴躍參加，一同提升事業體和移工職安衛職能。

勞工局王局長鑫基表示，臺南轄內移工人數共計63235人，其中產業類移工48726人，2022年首創共服務20場次，今年增加至40場，且從單一語言的越南籍移工擴大服務到印尼、泰國、菲律賓等各國籍，由專業職業安全衛生技術講師、翻譯人員到廠區服務，從旁指導移工工作危害辨識及安全防護技巧，同時也提供現場主管安全衛生教育訓練，以強化事業單位對聘用外籍移工之安全管理。透過專業技巧指導，提升移工自我保護意識從而降低職災發生，保障雇主及移工之生命財產安全，讓勞、雇都安心。

本計畫委託由嘉南藥理大學職業安全衛生系退休的鄭世岳老師，帶領竣隆職業安全衛生技師事務所提供專業服務，鄭老師表示，今年已完成12場次，並以曾經發生過職災的事業單位為優先服務對象，本計畫不僅可提升廠務管理人員的職業安全應變能力，也能針對不同的事業單位及產業可能發生或已經遇到的不同職業安全問題，透過專業的職業安全衛生團隊主動與雇主及外國人討論預防及改善對策，至今頗獲好評。

勞工局長王鑫基強調，本計畫的特色是臨場輔導並同時服務雇主和移工，相信在鄭老師專業的帶領之下，輔以雙語教學期待獲得最大效益，以減少移工在台南市發生職業災害之機率、提升移工職安衛知能，歡迎雇主主動報名參加，可洽詢本局民治市政中心陳小姐，電話06-6322231分機6310。