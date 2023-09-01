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屏科大馬來西亞高中生大學體驗營　課程多元豐富…29生收穫滿滿

▲屏科大馬來西亞高中生大學體驗營 。（圖／屏科大提供）

▲屏科大馬來西亞高中生大學體驗營。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導　

屏東科技大學國際事務處於8月26日至9月2日，辦理2023馬來西亞高中生大學體驗營活動，今(1)日在該校大數據中心舉行結業式，為期一週的課程內容多元豐富，有學生期盼未能到臺灣求學。

這項活動有馬來西亞學生有29位，分別來自該國10所不同高中學生。為期一週的課程包括有智慧農業、植物醫學、機器操作、環境教育、水產生物、動物科學、休閒運動、西餐烘焙、時尚設計、VR虛擬實境及文化參訪等，透過體驗屏科大特色課程探索未來就讀大學志趣方向。

在文化參訪部分有參觀佛陀紀念館、駁二藝術特區、蓮池潭龍虎塔及瑞豐夜市小吃等臺灣文化體驗，讓學生們了解臺灣不同宗教文化特色及台灣歷史文化背景，具有文化與教育的功能。

▲屏科大馬來西亞高中生大學體驗營 。（圖／屏科大提供）

該校馬上閔教育副校長在結業式中致詞表示，該校明年即將邁入一百週年，在這所歷史悠久的大學學習會是很棒的人生經驗，也期盼未來同學們能夠勇敢地踏出自己的家門來到臺灣甚至屏科大求學。」

參加同學皆表示，「屏科大提供了一個非常好的機會讓自己探索未來想發展的志向，非常感謝屏科大安排這個體驗營，讓我們都能在進入大學之前接觸到各種不同領域的專業，打開不一樣的視野，收穫滿滿」。

屏科大在科技農業方面成果顯著，更是環境保育推動的領航者，本次安排校內的智慧農業中心、戶外水土保持教室與環境保護暨安全衛生中心藍染手作課程，及全台唯一野生動物收容中心及工作犬訓練中心，皆為屏科大特色場域及授課地點，內容設計豐富希望帶給馬國同學不一樣的暑假，也期盼未來馬來西亞同學能到臺灣求學。

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