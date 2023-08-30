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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【東森傳愛助更生】阿凱上電台專訪：感謝總裁支持鼓勵

▲▼阿凱（左）與顏博老師（中），參加台北廣播電台主持人Elson Chen（右）的節目。另外阿凱與黃明鎮牧師、阿凱與導演安景鴻。（圖／張登凱提供）

▲阿凱（左）與顏博老師（中），參加台北廣播電台主持人Elson Chen（右）的節目。（圖／張登凱提供）

記者吳銘峯／台北報導

協助許多更生人復歸社會的東森集團總裁王令麟，其中一位由他協助進入集團工作的張登凱（阿凱），成為復歸社會的成功案例。阿凱最近又獲邀請，接受廣播電台的專訪，暢談王令麟教導的「用生命影響生命」，並感謝王令麟一路的支持、鼓勵。

王令麟從事眾多公益活動，對於更生人部分，更是特別著力。他除了捐助不少金錢、物資以外，更是以實際行動來幫助更生人復歸社會，提供就業機會，讓更生人能有穩定工作、收入，之後更生人才能有穩定、安定的生活，避免從操舊業，又回到監牢中。

其中王令麟扶持的更生人阿凱，是當年在台北監獄內認識的收容人，當時王令麟就不斷鼓勵阿凱要重生，也教導他許多人生道理；之後也不斷以信件鼓勵還在獄中的阿凱。等到阿凱出獄後，王令麟更是以實際的行動幫助他，讓他在集團中有工作，並考取多張證照；阿凱也在工作之餘，投入許多公益活動，實質回饋社會。

阿凱在王令麟的支持、鼓勵下，逐漸成為更生人成功復歸社會的案例。不但多次進監所演講鼓勵收容人，也與其他更生人集結出書，還出國接受外國媒體訪問。阿凱也不斷感謝王令麟的一路陪伴、支持，讓他能真正的做到王令麟所教導的「用生命影響生命」。

阿凱日前又與來自馬來西亞的顔生建「顏博老師」，一同上台北廣播電台的《午後wonderland》節目，暢談自己復歸社會的過程。節目中也分享「顏博老師」創作的兩首勵志歌曲「我們一起發光」、「我受過的苦」。阿凱最後仍要感念王令麟的支持與鼓勵。

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