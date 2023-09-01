肯德基買1送1加碼延長！平日、周末再祭限時「香雞總動員」下殺

▲肯德基買1送1優惠延長，還有平日限定「香雞總動員」與周末限定「香雞狂饗桶」下殺。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

肯德基繼開學季推出近40種超狂優惠後，9月加碼優惠第2波，除了延長熱銷點心「買1送1」之外，還祭出平日限定「香雞總動員」與周末限定「香雞狂饗桶」，可以一次品嚐4種人氣美食，包括經典的咔啦脆雞大腿排、紐奧良無骨雞腿排、上校雞塊、香酥脆薯；或是一次爽吃7塊咔啦脆雞只要299元。

肯德基熱銷點心「買1送1」優惠原先到9/3，如今加碼延長至9/18，最低只要33元即可享有小薯買1送1；其他品項還有人氣上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福等。

▼肯德基推出7款人氣點心「買1送1」優惠碼。（圖／業者提供）

同時推出平日限定「香雞總動員」，9/4~9/14每周一至周四於線上預訂快取限時開賣，一次集結4項人氣單品，包括酥脆的咔啦脆雞大腿排、道地美式紐奧良無骨雞腿排，還有上校雞塊、現炸脆薯，只要149元就能一次享用。除了有便利攜帶的盒裝設計，還貼心附上用餐手套。

▼肯德基祭出平日限定「香雞總動員」。（圖／業者提供）

而周末限定的「香雞狂饗桶」，限時下殺299元，就能一次享用7塊經典咔啦脆雞，9/8~9/17每周五六日在線上預訂快取、線下掃碼點餐中強勢登場，外送不適用。

▼肯德基周末限定「香雞狂饗桶」。（圖／業者提供）

另外，肯德基也打造多元訂餐服務，即日起全省肯德基餐廳同步啟動手機掃碼點餐，只需掃描店內QR code即可快速完成點餐任務；或使用預訂快取，快速取餐少排隊，讓消費者更輕鬆省時取得美食。

▲頂呱呱近來祭出最新「9塊雞重量桶68折吃」限定優惠（圖／業者提供）

愛吃炸雞的消費者，頂呱呱近來祭出最新「9塊雞重量桶68折吃」限定優惠，即日起至9月10日連續10天，爽吃5塊原味炸雞、4隻原味雞腿，較原價直接下殺68折。

除此之外，針對夜貓子的「麥當勞深夜食堂」也開張了，即日起至9月19日只要使用歡樂送訂餐，即可享「3大指定套餐下殺79折起」，包括「深夜雞塊雞腿豪爽餐（內含2塊麥脆雞腿+10塊麥克雞塊+大薯+2杯38元飲品）」、「深夜雞塊雞腿餐（內含1塊麥脆雞腿+6塊麥克雞塊+大薯+1杯38元飲品）」及「深夜雞塊雙饗餐（內含12塊麥克雞塊+大薯+1杯38元飲品）」，期間每日晚上10點至凌晨3點，限定5小時開吃，門市、外送平台則不參與此活動。