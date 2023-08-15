肯德基推「粉紅巧克力炸雞」！情人餐還送氣球、掛旗儀式感爆表

▲肯德基推出「玫瑰粉紅巧克力脆雞」迎接七夕情人節，還送氣球、掛旗，輕鬆打造粉紅泡泡儀式感。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為迎接七夕情人節到來，肯德基推出「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，結合經典咔啦脆雞與甜蜜花瓣、濃郁粉紅巧克力，不僅美味還散發浪漫氣息，此次還加碼七夕提袋和禮盒，附送情人節字型掛旗、心型造型氣球，還貼心附上炸雞手套，讓人在家也能輕鬆營造充滿「粉紅泡泡」的儀式感。

▲「玫瑰粉紅巧克力脆雞」以酥脆多汁的咔啦脆雞，搭配玫瑰花瓣、粉紅巧克力交融。（圖／記者林育綾攝）

肯德基期間限定推出「玫瑰粉紅巧克力脆雞」，以酥脆多汁的咔啦脆雞，搭配玫瑰花瓣、粉紅巧克力交融，打造視覺與味覺新體驗，甜鹹交織。

此次「玫瑰粉紅巧克力脆雞」雙人餐，內容包括玫瑰粉紅巧克力脆雞2塊、原味咔啦脆雞2塊、奶油玉米2個、蛋撻2個、上校雞塊4塊、2杯中杯可樂。另外還有七夕提袋和禮盒幫浪漫加分，包含情人節掛旗1個、心型造型氣球2顆，還貼心附上2雙炸雞手套，讓消費者親手為心儀對象佈置，打造粉紅泡泡儀式感。

▲▼肯德基推出「玫瑰粉紅巧克力脆雞」迎接七夕情人節，還送氣球、掛旗，輕鬆打造粉紅泡泡儀式感。（圖／記者林育綾攝）

「玫瑰粉紅巧克力脆雞」推出雙人餐及XL套餐，將於8/15~8/17，在「PK雙響卡」APP會員獨家預購，8/18~8/22期間全台開賣。另外在8/15~8/17限時三天，KFC官方粉專也加碼抽獎，凡使用PK雙響卡APP預購，截圖上傳至臉書指定貼文，就抽霞海城隍廟加持過的VANCANZA祈願純銀手鍊1支，共5名額。

▲「玫瑰粉紅巧克力脆雞」雙人餐還送七夕提袋、禮盒，讓消費者佈置打造儀式感。（圖／記者林育綾攝）

另外，人氣速食麥當勞近來也推出「夏季優惠券」，一共祭出7大系列、38種優惠選擇，其中超人氣的大薯、4塊麥克雞塊、薯餅通通可享「加1元多1件」；而可樂、美式、那堤、蜂蜜奶茶、蜂蜜紅茶等則能爽喝「買1送1」；還有「超爽大餐101元起」，平均下殺6折優惠，以及「雙人共享209元起」、「大麥克雙享249元起」、「雙人早餐149元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」等好康。

麥當勞夏季優惠券於8/16～9/19限時開跑，消費者只要於門市櫃台或得來速窗口出示優惠券，或報代碼購買餐點即可享有優惠，不限使用次數。

▲麥當勞推出夏季優惠券，一共有38種超殺組合。（圖／業者提供）