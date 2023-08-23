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肯德基開學點心買1送1！「中元保庇桶」一次爽吃炸雞蛋撻下殺54折

▲▼肯德基2日限定快閃57折！「雙享桶」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要$419，現省319元。（圖／業者提供）

▲肯德基「中元保庇桶」直接下殺54折。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

開學即將到來，肯德基為了體恤剛付完學費，口袋失血的家長和學生族群，8/26～9/3推出多款下殺優惠！包括人氣點心「買1送1」、個人及雙人和多人套餐超殺優惠組合；還有因應中元拜拜的「中元保庇桶」直接下殺54折，能一次吃到咔啦脆雞與蛋撻，只要點餐輸入優惠碼即可享有。

▲▼肯德基推出7款人氣點心「買1送1」、套餐優惠組合，還有因應中元拜拜的「中元保庇桶」直接下殺54折。（圖／業者提供）

▲肯德基開學季推出多款省錢組合。（圖／業者提供）

肯德基8/26~9/3期間祭出多款中元節桶餐，今8/23起至8/25開放預購，其中「中元保庇桶」包含咔啦脆雞x6+原味蛋撻x6，直接下殺54折，只要369元；還有「韓式雙醬中元桶」特價409元，內容包含韓式雙醬無骨大口脆雞x2+雙色轉轉QQ球*1+原味蛋撻x6。

另外8月才上市的新品也加入「蔥麻上癮中元桶」，濃郁芝麻醬結合香麻青花椒，搭配鮮蔥點綴，只要379元，內容包含蔥動花麻脆雞x3+咔啦脆雞x2+雙色轉轉QQ球*1+原味蛋撻x6。

▲▼肯德基推出7款人氣點心「買1送1」、套餐優惠組合，還有因應中元拜拜的「中元保庇桶」直接下殺54折。（圖／業者提供）

▲還有5款人氣下午茶組合66元（圖／業者提供）

而開學季推出多種「解救錢包君」作戰，包括8款人氣點心「買1送1」，包括小薯、芒果百香果冰淇淋大福、草莓起司冰淇淋大福、上校雞塊等，最低33元；還有5款人氣下午茶組合66元。

套餐優惠方面，一人獨享套餐最高可享6折，現省85元，內容包含咔啦脆雞x2+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠茶(小)x1。如果跟同學、同事、家人組團買套餐省更多，雙人套餐最多省300元、人氣青花椒系列最高下殺6折，共有24種豪華組合任選。

▲▼肯德基推出7款人氣點心「買1送1」、套餐優惠組合，還有因應中元拜拜的「中元保庇桶」直接下殺54折。（圖／業者提供）

▲一人獨享套餐最高可享6折。（圖／業者提供）

肯德基也推薦，可利用「預訂快取」線上點餐，再到現場取餐，節省排隊時間。另外「手機掃碼點餐」即日起同步適用全台肯德基門市，只要掃描店內QR code，即可完成點餐任務。兩種方式都能享購買XL套餐或桶餐享「加1元多1件」蛋撻或炸雞的優惠。若不想出門，還可選擇「外送滿$350享免運服務」。

▼肯德基「中元桶餐」優惠碼。（圖／業者提供）

▲▼肯德基推出7款人氣點心「買1送1」、套餐優惠組合，還有因應中元拜拜的「中元保庇桶」直接下殺54折。（圖／業者提供）

▼肯德基推出7款人氣點心「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼肯德基推出7款人氣點心「買1送1」、套餐優惠組合，還有因應中元拜拜的「中元保庇桶」直接下殺54折。（圖／業者提供）

▼肯德基「66元銅板價享下午茶」優惠碼。（圖／業者提供）

▲▼肯德基推出7款人氣點心「買1送1」、套餐優惠組合，還有因應中元拜拜的「中元保庇桶」直接下殺54折。（圖／業者提供）

▼開學優惠！個人套餐優惠碼。（圖／業者提供）

▲▼肯德基推出7款人氣點心「買1送1」、套餐優惠組合，還有因應中元拜拜的「中元保庇桶」直接下殺54折。（圖／業者提供）

▼雙人套餐優惠碼。（圖／業者提供）

▲▼肯德基推出7款人氣點心「買1送1」、套餐優惠組合，還有因應中元拜拜的「中元保庇桶」直接下殺54折。（圖／業者提供）

▼多人餐優惠碼（圖／業者提供）

▲▼肯德基推出7款人氣點心「買1送1」、套餐優惠組合，還有因應中元拜拜的「中元保庇桶」直接下殺54折。（圖／業者提供）

▼青花椒系列優惠碼。（圖／業者提供）

▲▼肯德基推出7款人氣點心「買1送1」、套餐優惠組合，還有因應中元拜拜的「中元保庇桶」直接下殺54折。（圖／業者提供）

另外，麥當勞即日起至9月19日推出超殺「夏季優惠券」，一共祭出7大系列、38種優惠選擇，包括大薯、4塊麥克雞塊及薯餅通通可享「加1元多1件」，而可樂、美式、那堤、蜂蜜奶茶、蜂蜜紅茶等則能爽喝「買1送1」，除外還有「超爽大餐101元起」，平均下殺6折優惠，還有多種套餐優惠。

消費者只要於門市櫃台或得來速窗口出示優惠券，或報代碼購買餐點即可享有優惠，數量有限、售完為止。

▲麥當勞推出超殺「夏季超殺優惠券」。（圖／業者提供）

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