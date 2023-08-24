達美樂推出外帶「個人披薩77元」！連續7天優惠一次看

▲達美樂連續7天推出「夏季777活動」。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

一個人也能爽吃披薩！台灣達美樂連續7天推出「夏季777活動」，包括6吋的「個人披薩」只要77元，共有5種口味任選；還有9吋披薩特價147元，同時結合現烤蝴蝶酥、巧克力可可酥捲，2款超人氣甜食也只要77元，8/24～8/30起跑！

▲台灣達美樂8/24～8/30推出「夏季777活動」，個人披薩只要77元。（圖／業者提供）

為了讓吃披薩更日常化，達美樂8/24～8/30限時一周推出「夏季777活動」，其中外帶6吋的「個人披薩」原價99元，如今只要77元，共有5款口味任選，包括：總匯、夏威夷、道地美國 、 皇家白醬彩蔬、增量起司餅。

▲外帶9吋披薩也祭出147元好康。（圖／業者提供）

而外帶9吋披薩也祭出147元好康，口味包括：波隆納義式肉醬四喜、蜜汁花枝燒、皇家白醬彩蔬、 夏威夷、闔家歡四喜、超值四喜、加州BBQ雞肉。

▲現烤蝴蝶酥2個，加上巧克力可可酥捲4個，同樣只要77元。（圖／業者提供）

點披薩也能再加購2款甜品，包括現烤蝴蝶酥2個，加上巧克力可可酥捲4個，同樣只要77元。達美樂行銷公關部表示，活動一周預計會提供超過30萬顆美味披薩，期望用披薩跟甜品陪伴消費者過暑假的最後一周。

▲「必勝客X進擊的巨人」第2波聯名開跑。（圖／業者提供）

另外，人氣速食必勝客近來與《進擊的巨人》聯名第2波開跑，推出2款周邊小物，首推「進擊の三角盤」盲盒，特意製成切片比薩的形狀，一口氣就有6款造型，集結了艾連、米卡莎及里維兵長等人氣調查兵們，還有九大巨人中的超大型巨人、始祖巨人等角色，全台限量2萬個。

還有實用性超高的「熱血の保溫袋」，是以主角艾連、超大型巨人作為創意發想製成雙面保溫袋，限量8000個，即日起於全門市開賣，只要消費滿額就能加價購買。