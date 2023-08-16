達美樂中元節推出「三牲四喜」披薩限時開賣！外帶半價超優惠

▲達美樂中元節「三牲四喜」披薩限時開賣。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

搶攻傳統民俗月商機，台灣達美樂推出限時開賣的「三牲四喜」披薩，將雞、豬、魚祭拜所需的三牲，象徵性地與披薩結合，包括BBQ雞肉、鱈魚星星、美式香腸片、綜合蔬菜等4種口味，等於一個披薩集結了普渡所需的牲品。

適逢農曆7月及中元普渡，達美樂推出限時開賣的「三牲四喜」披薩，集結了BBQ雞肉、鱈魚星星、美式香腸片、綜合蔬菜等4種口味，其中「BBQ雞肉」內含洋蔥、蘑菇、燻雞肉並佐上美乃滋及海苔粉；「綜合蔬菜」有紅椒、蘑菇、青花菜、玉米。

而限時推出的「三牲四喜」披薩，也搭配「外帶披薩天天半價」優惠，9吋披薩只要217元，12吋只要328元，同步提供普渡大套餐，包括「外送三牲四喜大披薩一個+大披薩一個+烤雞翅2份+可可酥捲12個+1.25L可樂1瓶」特價1199元，方便祭拜又能享用美食，全台達美樂門市、官網及APP開賣中。

另外，達美樂也自即日起無限期推出「外帶披薩半價 天天199元起」活動，其中6款口味天天外帶199元，期望讓披薩變得更親民，天天都能吃，6種口味包括「青醬海鮮、青醬培根、香蒜白醬雞肉、夏威夷、增量起司餅、輕享四喜披薩」。

▲必勝客推出期間限定6口味大比薩下殺199元。（圖／業者提供）

而必勝客近來祭出「外帶單點6款13吋大比薩199元」優惠，優惠口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、黃金咖哩海鮮、日式照燒雞及羅勒青蔬，並加碼開放免費升級成薄脆餅皮，即日起至8月25日「平日限定」開跑。