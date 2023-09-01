海葵直撲！六日、下周一「有望颱風假？」　氣象局：這2天有機會

▲海葵恐成4年多來首個登陸的颱風。（圖／氣象局）



網搜小組／劉維榛報導

颱風海葵最快今（1）日下午14：30分發布海警！氣象局預估，海葵可能從「宜蘭、花蓮」登陸，周六雨勢增大，周日則是影響最鉅的時候，依照目前預測路徑，北台灣最嚴重。至於大家最關心的颱風假部分，氣象局預報員黃恩鴻說明，六日有機會，但最終仍以地方縣市政府宣布為主。

海葵目前轉為中度颱風，氣象局預測最快下午2點半、5點半或晚間將發海警，周六開始雨勢會增大，周日是影響最大的一天，依照目前預測路徑，北台灣最嚴重，西半部會下雨，其中中部以北最明顯，特別是山區。

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而大家最關心的颱風假部分，黃恩鴻指出，周六與周日有機會放颱風假，且路徑還不排除再南修，至於周一上班日颱風就會逐漸遠離，但實際停班課與否，最終決定以地方縣市政府宣布為主。

台北副市長李四川也指示，雖然明後2天是假日，但有民眾仍上班，人事處會與基北北桃聯繫明日是否停班停課，在今晚10點前對外公布。

不少市民也湧入北市市長蔣萬安的臉書粉專，喊話「10點太晚了」、「10點都在睡覺了拜託」、「這次（颱風）很可能真的來，一定要做好準備阿」、「現在颱風影響不能小看，還是要事前做好防颱！對低窪地區及弱勢家庭生活影響更大」。

此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，歐洲模式系集圖路徑相對收斂了，而且路徑又往南修正一點，直撲貫穿、侵襲的機率真的很高；今天海葵偏北的分量大致可決定是否登陸台灣，結束4年0颱的紀錄。

該粉專也提醒，「雙北、基隆、宜蘭、花蓮、台東都在登陸點射程範圍內，強度預估至少中颱中段班，請務必做好防颱措施！」

▼氣象粉專指出，北台灣自明晚開始，將會出現大範圍劇烈降雨。（圖／翻攝氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」）