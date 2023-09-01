海葵挑戰中颱前段班！1關鍵登陸地有變數　恐不規則轉圈

▲海葵颱風最新路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

海葵中颱持續增強，氣象粉專表示，海葵至少可達中度颱風中段班，挑戰前段班，侵襲登陸機率高，受太平洋高壓影響，登陸地還有變數，路徑有往北或往南修正空間，預估周日(3日)凌晨抵達宜花近海，清晨登陸，須留意遇中央山脈不規則轉圈，若順利翻越，夜晚將出海。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海葵已為中度颱風，即將進入高海水熱焓量(暖水層較厚)的海域，強度還會再增強，預計抵達台灣前至少可達中度颱風中段班，挑戰前段班。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，在太平洋高壓導引之下，未來36小時穩定偏西進行，尤其18小時內偏北的份量多寡，決定是否登陸台灣或登陸的地方。路徑還有往北或往南修正空間。

海葵預計周日侵台，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周日(03)凌晨，海葵將抵達宜花近海，清晨左右登陸。此時必須注意颱風與中央山脈的互動，可能出現不規則的轉圈。若海葵順利翻山越嶺，夜晚將於中部出海，進入台灣海峽。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日(3日)到下周一(4日)清晨，海葵位於台灣上空，北部、宜花強風大雨；中部、南部等到颱風中午翻越中央山脈後，風雨也會快速增強。西南沿海注意海水倒灌。