快訊／新北堤外停車場19時起只出不進　水門周邊紅黃線開放停車

▲海葵上午8時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

記者黃聖庭／新北報導

海葵颱風來勢洶洶，新北市高灘地停車場今日晚間7時起車輛只出不進，同步開放水門周邊部分道路(不含高灘地園區道路及堤內外越堤道)紅黃線停車，路邊停車格亦暫停收費。

轄內新店溪、大漢溪、淡水河流域內之橫移門（俗稱水門）及二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道，將於2日上午10時完成關閉。

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水門周邊部分紅黃線開放停車路段：

新店溪流域

1.新店區：寶元路1段(寶慶街-寶元路2段1巷)、忠孝大鵬堤外便道(環河路-鳴遠橋)、環河路(往碧潭方向)(小碧潭部落-親情河濱公園公車站)、中興路一段(中正路-北宜路)。

2.永和區：環河東路（光復街至環河東路4段底）、仁愛路(保生路-永和路2段)、永平路(環河西路2段-中山路1段)、保生路(環河西路2段-中山路2段，中山路至仁愛路間路段雙號側除外)、永貞路(仁愛路-中山路1段)、保安路(環河西路1段-保生路)、環河西路1段(光復街-福祥路)、文化路(永和路2段-環河西路)、保福路2段(中山路1段-保安路)、信義路(永和路2段-文化路)、中興街(永和路2段-竹林路)、國光路(中興街-竹林路)、永利路(中正路-林森路、永元路-永亨路)、永亨路(永貞路-成功路1段106巷)、國中路、民權路(得和路-更生街)、民生路(得和路-民生路46巷)、中山路一段(往中和單側)(中山路一段28巷-中山路一段84號)(永貞路-保生路)、中山路一段(往台北單側)(保福路一段-和平街54巷)(永貞路-中山路一段191巷)、中正路(往中和單側)(中正路575號-福和路)(中正路480號-中正路283巷)、中正路(往台北單側)(中正路86巷-中正路178巷)(民治街-中正路308號)、保平路(保福路-保平路292巷)、成功路二段(往台北單側)(成功路二段87號-成功路二段47巷)(成功路二段17號-成功路一段93巷)。

3.中和區：中山路二段(中山路二段64巷-廟美街)、安樂路(永貞路-安平路)、安平路(安樂路-中安街)、中安街(安平路-永貞路)、宜安路(中正路-宜安路168巷)、成功路二段(往中和單側)(成功路二段136巷-秀朗路三段60巷)、成功路(往台北單側)(成功路97巷-成功路51巷)、中山路二段355巷(中山路二段-建康路)、大馥街(往大洋街單側)(中山路二段355巷-大洋街)、大洋街(往板南路單側)(大馥街-板南路)。

4.中和/板橋區：環河西路(縣民大道-福祥路)、光環路1、2段、光中路(光環路1段-光環路2段)、環中路(光中路-立德街)。板橋區：雙十路(文化路-縣民大道)、三民路(縣民大道-正隆巷)、萬板路(莒光路-民生路)、中山路2段(中山路2段205巷-光復街)。

5.土城區：永寧路(土城國中大門-永寧路30號)、亞洲路(亞洲路96號-大安路)、員安路(亞洲路-大安路)、大安路(員安路-中央路3段)。

大漢溪流域

1.板橋區：合宜路(合安一路-合宜一路)、合宜一路(合宜路-大觀路2段265巷)、大觀路2段(大觀路2段30巷-大觀路2段265巷)、合安一路(合宜路-合安路)。

2.新莊區：新崑路(中正路-環漢路)、中環路一段(中正路-瓊林路)。

3.樹林區：大安路(新樹路-中正路)、俊英街(俊英街116巷-樹新路)、樹新路(往保順街)(中正路-保順街)。

淡水河流域

三重區環河北路、環河南路(蘆洲區復興路-成功路中興橋下)、水漾路1、2段(成功路(中興橋下)- 五股區交界)、疏洪西路(新莊區化成路-重新橋下重新路段)、環漢路1段(重新橋下重新路段- 中興南街)、捷運路、蘆洲區環堤大道(永安大橋-復興路)、五股區/新莊區五工一路(五權路-化成路)、水漾路3段(三重區交界-4號越堤道)等部分路段開放紅黃線停車，同時暫停路邊停車收費。

交通局表示，建議車主停放車輛時務必留下聯絡電話以利聯繫，上述路段禁止併排停車，不得妨礙救災車輛通行，確保公共安全維護；如路口、公車站、消防栓、消防通道、高灘地園區道路及堤內外越堤道、隧道、橋梁、圓環、機慢車左轉專用道、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止停車。 紅黃線恢復管制時間將視情況另行發布通知，請市民朋友留意新北市交通局等相關網頁。