「蘇拉」即將登陸廣東沿海！或引發風暴潮　福建超10萬人轉移

▲颱風「蘇拉」即將登陸廣東。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中央氣象台1日發布紅色預警，颱風「蘇拉」或將於1日夜間到2日上午在廣東惠東到台山一帶沿海登陸。目前廣東汕頭、汕尾、惠州、深圳、中山等沿海城市，已發布颱風橙色預警，其中汕頭、汕尾、惠州更已發出實行「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）的通告。1日早，深圳啟動防颱風和防汛一級應急響應，宣布下午實行「五停」。

據《央視新聞》客戶端報導，超強颱風「蘇拉」已移入大陸南海東北部海面，並逐漸靠近廣東東部沿海，預計廣東東部近岸海域將出現巨浪到狂浪。

8月31日，大陸自然資源部南海預報減災中心發布風暴潮橙色警報，廣東省水文局將防風水文測報Ⅱ級應急響應提升為Ⅰ級，兩部門均提醒廣東沿海各地註意風暴潮影響，做好防潮措施。

廣東省水文專家提醒，廣東沿海各地及時轉移風暴潮嚴重影響地區的人員，加強海堤、水閘等設施的巡查維護，沿岸低窪地區嚴防海水倒灌，做好防潮準備。

9月1日，深圳市防汛防旱防風指揮部發布《深圳市防颱風防汛緊急動員令》。通知稱，「蘇拉將於9月1日夜間在深圳市或附近登陸，預計9月1日下午起對我市造成嚴重風雨影響。深圳市於2023年9月1日12時起在全市啟動防颱風和防汛一級應急響應。」

通知稱，9月1日下午在全市範圍內實行「五停」，其中16時起停工、停業、停市，19時起停運，31日下午已開始停課。除搶險人員和民生保障人員外，其他人員切勿隨意外出。全市開放全部避險場所供群眾避風避險。

香港天文台於1日凌晨2時40分發出八號熱帶氣旋警告信號。目前，有數百航班取消，不少旅客在1日凌晨趕到香港國際機場，希望趕在8號風球生效前登機，並在排隊時頻頻查看航班最新情況。

另外，福建省人民政府防汛抗旱指揮部已轉移危險區域群眾超10萬人，並部署各種救援力量6萬餘人，調集各類搶險救援裝備3萬多台（套），以應對各類搶險救援。