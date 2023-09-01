大垃圾桶翻倒驚見「遺體掉出來」　美12歲男童慘被裹屍丟棄

▲美國一名12歲男童的遺體在垃圾箱裡被清潔工發現。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國費城警方表示，上周費城政府房產局的一名環境衛生雇員在大垃圾箱裡發現一具被塑膠材料和被褥包裹住的人類遺體。起初當局很難確定遺體身分，但驗屍確定死因為槍殺，調查人員在附近發放傳單後家屬前來認屍，確認了死者是一名年僅12歲的男童。

根據福斯新聞報導，費城警察局督察蘭森（Ernest Ransom）8月31日表示，環衛人員8月22日將一個大垃圾箱搬到費城房產局放置一夜，隔天他將垃圾箱帶回櫻桃街（Cherry Street）5500街區，收集了更多垃圾後箱子不慎翻倒，一具人類遺體就這樣掉出來，頭部被塑膠裹著，身體被棉被覆蓋。

遺體被送到法醫辦公室，經驗屍確認遭到槍殺，估計已經死亡24小時到36小時。最初，當局很難確認遺體身分，警方調查人員8月29日在櫻桃街周邊進行調查並發放傳單，上頭描述著死者的穿著和外表，同一天家屬看到傳單後前來認屍，確認了死者的姓名，其年齡只有12歲。

然而，目前尚無明確的嫌疑人。蘭森在記者會上表示，「他遭到殘忍殺害，並被扔進了垃圾桶。此次調查的重點是迅速逮捕參與這起無謂死亡事件的人。」