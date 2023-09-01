川普喬治亞州出庭「將在電視、YouTube直播」　下周三應訊

▲川普官司纏身，但支持度不降反升。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治亞州富爾頓郡高等法院法官麥克菲（Scott McAfee）裁定，針對前總統川普及其他18名被告的喬治亞州選舉干預案，所有訴訟過程都將在電視及YouTube直播。川普8月31日拒絕認罪，預計9月6日再度被傳訊出庭。

ABC、CNBC報導，美國聯邦法院幾乎不允許使用相機與錄音設備，但富爾頓郡經常在YouTube頻道直播司法訴訟過程，這次川普案件也將讓民眾前所未有地接觸美國史上最引人注目的審判之一。

▲川普是第一位拍攝嫌犯大頭照的前美國總統。（圖／翻攝富爾頓郡警長辦公室）



麥克菲在8月31日的聽證會上也提到，富頓郡會在YouTube頻道直播所有重大訴訟，「而我們的計畫是，在這起案件中也這麼做。」同日發布的另一項命令中，他也批准審判期間在法庭上使用手機及筆電，但目的僅限於溝通，而非記錄案件。

儘管川普近4個月以來4度被起訴，卻仍是共和黨總統參選人之中的領先者。本月稍早，他被指控意圖推翻喬治亞州2020年總統大選結果，犯下敲詐勒索、共謀犯案、虛假陳述、要求公僕違反就職宣誓等罪行，投案後支付20萬美元（約台幣642萬元）保釋金獲釋，但持續否認13項指控，支持率不降反升。