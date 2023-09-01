　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普喬治亞州出庭「將在電視、YouTube直播」　下周三應訊

▲▼川普主動至喬治亞州投案。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普官司纏身，但支持度不降反升。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治亞州富爾頓郡高等法院法官麥克菲（Scott McAfee）裁定，針對前總統川普及其他18名被告的喬治亞州選舉干預案，所有訴訟過程都將在電視及YouTube直播。川普8月31日拒絕認罪，預計9月6日再度被傳訊出庭。

ABC、CNBC報導，美國聯邦法院幾乎不允許使用相機與錄音設備，但富爾頓郡經常在YouTube頻道直播司法訴訟過程，這次川普案件也將讓民眾前所未有地接觸美國史上最引人注目的審判之一。

▲▼ 美國前總統川普24日赴喬治亞州主動投案，拍攝嫌犯大頭照。（圖／翻攝自Fulton County Sheriff`s Office）

▲川普是第一位拍攝嫌犯大頭照的前美國總統。（圖／翻攝富爾頓郡警長辦公室）

麥克菲在8月31日的聽證會上也提到，富頓郡會在YouTube頻道直播所有重大訴訟，「而我們的計畫是，在這起案件中也這麼做。」同日發布的另一項命令中，他也批准審判期間在法庭上使用手機及筆電，但目的僅限於溝通，而非記錄案件。

儘管川普近4個月以來4度被起訴，卻仍是共和黨總統參選人之中的領先者。本月稍早，他被指控意圖推翻喬治亞州2020年總統大選結果，犯下敲詐勒索、共謀犯案、虛假陳述、要求公僕違反就職宣誓等罪行，投案後支付20萬美元（約台幣642萬元）保釋金獲釋，但持續否認13項指控，支持率不降反升。

 
ET快訊
海葵貫穿台灣機率高！　6縣市在登陸射程範圍
快訊／百名辣妹高調迎賓！　「瘋狗偉」幫眾38人慘了
快訊／海葵暴風圈「各縣市最新侵襲機率」曝光！
881天驚現被遺忘頭蓋骨！　家屬代表痛心：應全盤檢討
北部「整坨紫爆」！　海葵穿越台灣速度恐變慢
快訊／海葵增強轉中颱！
海葵路徑再偏西！專家：暴風圈可能掠過東北角至北海岸
海葵恐登陸！氣象粉專點名「5縣市」衝擊大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普喬治亞州出庭「將在電視、YouTube直播」　下周三應訊

涉美國會暴動案　極右團體「驕傲男孩」領袖被判17年

川普不認罪！　被控試圖推翻敗選結果遭起訴

南非約翰尼斯堡惡火74死61傷　12童命喪火窟

美股分歧！道瓊跌168點那指反漲　市場等候就業報告出爐

日相岸田文雄：最低時薪目標漲到1500日圓

越南重批「中國新版地圖」毫無價值　堅決反對九段線

日本1餐廳爆集體食物中毒！32人出現症狀釀1死　遺體驗出沙門氏菌

台人被判刑220年定讞！誘33人到土耳其做詐騙　下飛機就變豬仔

台灣企業上半年平均「遭網攻3245次」　居全球之冠

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

太魯閣號悲劇2年…王薇君竟在車廂找到頭蓋骨！台鐵局長說話了

李玟生前最新「37秒音檔」曝光　爆哭痛喊：好難受啊...全網心碎

川普喬治亞州出庭「將在電視、YouTube直播」　下周三應訊

涉美國會暴動案　極右團體「驕傲男孩」領袖被判17年

川普不認罪！　被控試圖推翻敗選結果遭起訴

南非約翰尼斯堡惡火74死61傷　12童命喪火窟

美股分歧！道瓊跌168點那指反漲　市場等候就業報告出爐

日相岸田文雄：最低時薪目標漲到1500日圓

越南重批「中國新版地圖」毫無價值　堅決反對九段線

日本1餐廳爆集體食物中毒！32人出現症狀釀1死　遺體驗出沙門氏菌

台人被判刑220年定讞！誘33人到土耳其做詐騙　下飛機就變豬仔

台灣企業上半年平均「遭網攻3245次」　居全球之冠

人夫偷吃「跟妳睡覺時間比她多」　被離婚還要賠別人老公10萬

快訊／繽紛衣防曬係數50+是假的　iROO把詐消費者當盤子遭起訴

高虹安涉貪助理費將開審！　男友李忠庭「查無實據」獲不起訴確定

快訊／準備儲水！高雄這天「13區停水、降壓」　33.6萬戶受影響

美79歲傳奇選股大師畢潤宜逝世　「跟著錢走」投資市場神預測

好市多突上架「樂高行李箱」價格超甜　會員驚見1物：小孩超愛

住花蓮最美遊船飯店賞落羽松！免費享SPA、早餐　還有下午茶

不受颱風影響！台中石岡熱汽球如期舉行　新娘穿白紗拍美照

舞團當後宮！「最美陣頭」教練伸狼爪　多位受害者泣訴：希望他有報應

美對台軍售貴又爛？　五角大廈前官員胡振東揭台灣特權

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

國際熱門新聞

台人被判220年！土耳其囚33人做詐騙

老公喜歡長腿妹　女模斷骨增高14公分後悔

客機遇亂流「到處都是血」　11人送醫

韓女主播「露奶是基本」　真相竟是被逼

越南批中國新地圖毫無價值　反對九段線

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

日本32人食物中毒！死者驗出沙門氏菌

女子遭5男輪流性侵　嫌犯全是姊夫朋友

金孫「剪碎阿公鈔票」扮家家酒！

岸田：最低時薪目標漲到1500日圓

美股走勢分歧　市場等候就業報告出爐

南非約翰尼斯堡惡火74死61傷　12童命喪火窟

烏軍損失6飛官　俄本土遭最大規模無人機攻擊

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

更多熱門

相關新聞

美國會暴動案　「驕傲男孩」領袖被判17年

美國會暴動案　「驕傲男孩」領袖被判17年

美國聯邦法官今天判處前極右團體「驕傲男孩」領袖畢格斯17年徒刑，共同被告芮爾則被判刑15年。陪審團之前認定，他們闖入國會企圖推翻2020年川普敗選結果，犯下共謀暴亂罪。

川普不認罪！　被控試圖推翻敗選結果遭起訴

川普不認罪！　被控試圖推翻敗選結果遭起訴

美國7月PCE年增3.3%　聯準會仍有升息壓力

美國7月PCE年增3.3%　聯準會仍有升息壓力

美股開盤道瓊上漲100點　力爭8月連5漲

美股開盤道瓊上漲100點　力爭8月連5漲

搞砸了？傳澤倫斯基曾讓拜登超火大

搞砸了？傳澤倫斯基曾讓拜登超火大

關鍵字：

北美要聞川普喬治亞州

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

海葵今轉中颱　最快午後海警

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

爸趕她出家門！北大女6年後回鄉…驚知「心碎真相」

鄭弘儀閃辭主持「今天最後一集」：不是結束

海葵颱風恐宜花登陸！2天有颱風假機會　最快14：30發海警

花萬元找妹破處！1周後「癢紅腫」他崩潰

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面