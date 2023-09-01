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大陸 大陸焦點 特派現場

考察上海市政　蔣萬安：值得更多交流合作

記者趙禕/上海報導

赴上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安一行人8月31日結束三天行程返回台灣，除了台北市和上海市新簽三項合作交流備忘録之外，蔣市長等人還充份利用時間考察上海智慧城市、圖書管理、保租房、社區服務，以及老人及特殊需求人群照顧等施政措施，他認為有值得台北市討論借鑒的地方，也有雙方進一步交流合作的機會。

蔣萬安市長一行人8月30日參加完雙城論壇之後，隨即馬不停蹄的前往上海圖書館東館、上海城市規劃館和位在上海閔行區的莘社區考察。上海圖書館東館去年才完工啟用，蔣萬安讚賞圖書館裡智慧化導覽、借還書等系統，並表示台北市正規劃打造台北音樂圖書總館，上海圖書館整體智慧化的設計和服務，可以在未來和局處同仁討論借鑒，提供市民更優化、更完善的體驗。

▲館方特別為蔣市長等人介紹典藏精品，清朝台灣知府蔣毓英編寫的台灣府志以及其他更古老的典藉。（圖／上海市台辦提供）▲館方特別為蔣市長等人介紹典藏精品，清朝台灣知府蔣毓英編寫的台灣府志以及其他更古老的典藉。（圖／上海市台辦提供）
▼蔣萬安在數字黑膠唱片聆聽體驗區試聽了一段戲曲唱段「林四娘」。（圖／上海市台辦提供）▼蔣萬安在數字黑膠唱片聆聽體驗區試聽了一段戲曲唱段「林四娘」。（圖／上海市台辦提供）

在上海城市規劃館，蔣市長一行人看到大陸第一座以城市規劃和建設為主題的國際性場館，透過AR、VR、全像投影及5D數位城市沙盤等沈浸式互動參觀體驗技術，看到以「城市、人、環境、發展」展現上海過去、現在和未來的主題，並聽取上海超大規模都市發展嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯等五大新區的情況介紹，蔣萬安特別關注了有大面積的生態綠地的奉賢新城。

▲▼蔣市長一行人參觀上海城市規劃館。（圖／上海市台辦提供）▲▼蔣市長一行人參觀上海城市規劃館。（圖／上海市台辦提供）▲▼蔣市長一行人參觀上海城市規劃館。（圖／上海市台辦提供）

蔣萬安市長上任後正積極推動社會住宅興建，他和市政府、市議會一行人也到位在上海閔行區的莘社區參觀上海的「保租房」，這是由政府規劃的出租公寓項目，社區裡還有各式各樣的公共空間提供入住市民休閑、運動、與寵物共同遊樂的地方。看到體育館裡正在打球的社區青年，蔣萬安也一時技癢，捲起袖子下場投籃。

▲蔣萬安市長一行人在上海閔行區莘社區參觀「保租房」。（圖／上海市台辦提供）▲蔣萬安市長一行人在上海閔行區莘社區參觀「保租房」。（圖／上海市台辦提供）
▼蔣萬安捲起袖子下場投籃。（記者趙禕攝）

8月31日在返台之前，蔣萬安市長一行人又到上海長寧區的樂鄰坊和新涇五村，考察當地的老舊社區改造、老少同樂園、親子托育服務，以及老人及特殊需求人群照護等情況。

▲▼蔣萬安市長一行人考察上海老舊社區改造、老人安養、親子托育，以及特殊需求人群照護等情況。（圖／記者趙禕攝）▲▼蔣萬安市長一行人考察上海老舊社區改造、老人安養、親子托育，以及特殊需求人群照護等情況。（圖／記者趙禕攝）▲▼蔣萬安市長一行人考察上海老舊社區改造、老人安養、親子托育，以及特殊需求人群照護等情況。（圖／記者趙禕攝）
▼蔣萬安市長一行人考察上海老舊社區改造、老人安養、親子托育，以及特殊需求人群照護等情況。（圖／記者趙禕攝）▼蔣萬安市長一行人考察上海老舊社區改造、老人安養、親子托育，以及特殊需求人群照護等情況。（圖／記者趙禕攝）
▼蔣萬安市長在社區留言板上寫下「來自台北的問候」。（圖／記者趙禕攝）▼蔣萬安市長在社區留言板上寫下「來自台北的問候」。（圖／記者趙禕攝）

對於未來兩市的進一步合作，蔣萬安表示上海對生態永續和人文藝術的重視讓他印象深刻，兩市也同樣面對老齡化問題。在生態永續、社區安老等方面，他相信兩市可以有更深入的交流合作。

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