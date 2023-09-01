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百萬YTR同框蔣萬安遭公審　謝寒冰點破「親綠女醫」出征1關鍵

▲▼合照蔣萬安被親綠醫師出征　百萬YTR哭了：妳有點進來看完嗎？。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）

▲小劉醫師發文指控、公審，讓許伯和簡芝拍片澄清被抹黑。（圖／翻攝「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前上傳訪問台北市動物園影片，因封面為與台北市長蔣萬安的摟抱合照，被親綠醫師「小劉醫師-劉宗瑀」質疑政治立場出征。對此，媒體人謝寒冰點出劉宗瑀發文出征的用意，「那很明顯，妳不是在乎政治立場的問題，妳也不是在乎有沒有置入行銷的問題，妳在乎政治立場跟妳不一樣」。

謝寒冰31日在《新聞大白話》節目上表示，蔣萬安因為蔣家背景，是綠營仇恨的人物，但真的大可不必。因為蔣萬安到中國去受歡迎，是因為對大陸人來說，蔣家只能在課本上看到，真實生活中難以遇見，「所以他們會很高興嘛，那這個到底有什麼呢？」

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謝寒冰表示，不管如何那也是蔣萬安個人的事，與跟蔣拍片的人無關，「蔣萬安恐怕將來為了台北市公益影片或什麼東西，可能會跟各種各樣的人拍片，所以每一個跟蔣萬安拍片的人都要被你們鬥爭一次？是不是這樣？你們是綠衛兵嗎？」

▲▼劉宗瑀瘦身將近30公斤，拍電視劇期間是體重最高峰。（圖／翻攝自臉書／小劉醫師）

▲劉宗瑀是醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》的女主角原型。（圖／翻攝自臉書／小劉醫師）

謝寒冰指出，他過去沒聽過劉宗瑀醫師，但對方的批評方式非常詭異，因為過去有許多網紅如呱吉、蔡阿嘎、館長等人都跟賴清德、鄭文燦、蔡英文等民進黨的政治人物拍過影片，「那當時請問小劉醫師妳有沒有講話？妳有沒有去質疑他的政治立場？如果都沒有的話，那很明顯，妳不是在乎政治立場的問題，妳也不是在乎有沒有置入行銷的問題，妳在乎政治立場跟妳不一樣」。

謝寒冰表示，小劉醫師自己喜歡亂咬人，結果一咬被發現18萬人追蹤的臉書粉專有50個管理員，反問對方是做什麼，居然需要50個管理員，「生意做這麼大？請問一下妳有沒有拿置入行銷？妳是不是也是個錢錢醫師？妳是不是也是拿錢辦事？妳質疑別人，別人也可以質疑妳啊」。

最後，謝寒冰表示，人都要吃飯，賺錢沒甚麼問題，就算呱吉幫藍營拍片都無所謂，而且許多網紅都沒有政治立場，「難道每一個都要先去看政治立場才辦事情？台灣有恐怖到這種程度嗎？不要把台灣搞得太肅殺了」。

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