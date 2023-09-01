信義鄉濁水溪線原民共管會二度召開　設丹大野生動物保護區達共識

▲信義鄉濁水溪線原住民共管會多方協商，討論設置丹大野生動物保護區。（圖／林業署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

汛期即將結束，7月中旬甫成立的「信義鄉濁水溪線」原住民族共管會於8月31日召開第二次共管會議；經意見交流結果，多數共管委員認同丹大野生動物保護區劃設，但仍要求林業及自然保育署需與部落族人充分說明，藉以取得適當法源進行總量管制，降低山林生態衝擊，盼在保育、旅遊、管理上能達到平衡。

經由丹大聯外道路前往七彩湖的人車潮過去屢屢造成破壞山林亂象，林業署南投分署因此與信義鄉雙龍、地利、人和及潭南等布農族4村落組織共管會，昨天於南投分署丹大工作站開會，邀請立法委員孔文吉、玉山國家公園副處長邦卡兒‧海放南、台灣大學教授盧道杰、南投縣政府原民局、信義鄉民代表會代表等參加。

林業署長林華慶也親自前往瞭解部落族人的需求，並說明推動丹大野生動物保護區劃設的重要性，強調丹大保護區之名稱、劃設、範圍、分區規劃與保護利用管制事項，都會尊重部落族人的想法；為共同保存自然生態與人文史蹟地，將以適度管理來約束遊客，達到生態保育及永續利用之目標、維護在地原住民族權益，並落實共管精神，創造山林、部落與政府治理的三贏局面。

會議共同召集人信義鄉長全志堅也說，樂見丹大野生動物保護區劃設，但在生態環境和促進發展的同時，應充分考慮原住民族的參與和利益；孔文吉致詞表示，多年前就開始關心丹大地區的維護管理，共管會的成立符合部落與政府共同治理丹大地區自然資源的需求，可以來制定相關策略，保護當地部落及外地遊客的安全，並充分照顧原住民族的權益。

林業署南投分署指出，未來會將野生動物保護區的計畫提送各關係部落，並於部落會議中諮商同意後，朝與部落共同經營管理、共同守護山林、共享山林資源，最終實現權利分享、責任分擔的共管精神。