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社會 社會焦點 保障人權

男花1萬8約傳播妹「包夜」嗨整晚　她吸毒陷昏迷1個月後不治

記者邱中岳／台北報導

北市中山區1家汽車旅館6月底1名女子在房間內休克，緊急送醫搶救，經過1個月與死神拔河，仍在8月初宣告不治，警方將現場的男子帶回，他坦承以通訊軟體找來女子從事性服務，期間女子拿出咖啡包，表示喝了可以助興，沒想到女子服用毒品後突然臉色蒼白，送醫後仍救不回。

警方調查，38歲的黃姓男子6月份開車前往北市中山區1家汽車旅館，並透過通訊軟體找來28歲張姓女子，到旅館從事性交易服務，期間張女拿出毒品咖啡包、k他命，向黃男表示吃這個可以助興，2人均有服用毒品。
▲▼他找傳播妹「包夜」性服務，她吃毒助興陷昏迷。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲找傳播妹「包夜」性服務，未料鬧出人命。（圖／記者邱中岳翻攝）

直到隔天凌晨5時許，張女突然臉色蒼白，整個人無呼吸心跳倒臥床上，他立刻開車將張女送往內湖三軍總醫院搶救，張女陷入昏迷，直到8月初，由醫院宣告搶救不治。

警方指出，案發當時在垃圾桶內找到含有安非他命成份的毒品咖啡包共計12包，另外還有4包k他命殘渣袋，因為張女不治，警方將黃男依照毒品、過失殺人罪嫌送辦。

▲▼他找傳播妹「包夜」性服務，她吃毒助興陷昏迷。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲傳播妹吸毒後陷入昏迷，1個多月後身亡。上圖為黃男。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓男子供稱，以1萬8千元的代價找來張姓女子「包夜」從事性服務，毒品是由張女帶來的，但沒想到卻發生憾事。

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