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社會 社會焦點 保障人權

藥頭「三截式」寶特瓶藏毒...魔術方塊裡也有　警：簡直變魔術

記者白珈陽／台中報導

台中市刑事警察大隊偵八隊查緝毒品案，發現1名藥頭董姓男子以開車方式載毒，藏毒方式五花八門，警方不僅在特製寶特瓶、未拆封的平底鍋裡發現毒品，連魔術方塊裡都能藏，充滿「創意」的藏毒手法，讓警方直呼簡直是魔術師，但仍逃不過員警的法眼。台中檢方調查後上月將全案偵結，依販賣毒品罪嫌將董男起訴。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲董男在益智魔術方塊內藏放毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中刑大偵八隊指出，警方接獲情資，董姓男子（50歲）在台中各地販毒，經跟監蒐證認販毒事證明確，報請台中地檢署指揮偵辦。

專案小組發現，董男經常開車攜帶各類毒品，與買家約定交易數量及地點後即前往交易，今年4月底蒐證完備，獲悉董男與買家約定在豐原區一處停車場交易毒品，持拘票及搜索票前往埋伏，帶雙方完成交易，先後將董男與買家查緝到案。

警方在董男車輛內查獲大量各式毒品，發現董為了躲避查緝，除細心將毒品藏在未開封的平底鍋，還弄來特製的「三截式」寶特瓶，這種寶特瓶為可拆卸式，分為上、中、下層，董男將毒品藏放在中間被外包裝遮蔽的夾層，上、下層再裝填飲料，3層組合後外觀看來就像一般飲品，讓人難以察覺裡頭竟藏有毒品。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼董男為躲避警方查緝，費盡心思藏放毒品。上圖為特製寶特瓶；下圖為未開封平底鍋。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

此外，董男還將中空可拆式益智玩具的魔術方塊給拆開，並將毒品藏匿其中，警方說，手法宛若魔術師。

全案共查扣二級毒品安非他命59包（33公克）、毒品咖啡包共111包(235公克)、K他命毒品11包(4公克)、吸食器1批、分裝袋1批、手機2支及贓款7萬餘元等贓證物，經移送台中地檢署偵辦，法院裁定羈押，檢察官7月底偵結，以販賣毒品罪嫌將董男起訴，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲全案查扣安非他命59包、毒品咖啡包共111包、K他命毒品11包、吸食器1批、分裝袋1批等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

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