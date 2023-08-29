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大陸 大陸焦點 特派現場

香港大學迎新開毒趴！強迫「濕身露內衣」　新生崩潰：人生最痛苦日子

▲香港大學,港大。（圖／CFP）

▲香港大學傳出吸毒醜聞。（圖／CFP）

記者林郁婷／綜合報導

香港大學近日驚傳學生吸毒。一名護理系新生踢爆，迎新活動上有學長姐吸食大麻，逼迫新生喝酒及穿淺色衣服「走光」，甚至性騷擾，讓他崩潰直呼「這三天兩夜是人生最痛苦的日子」。目前香港大學已啟動調查程序，並強調絕不容忍任何違反校園文明的行為。

據《星島日報》報導，香港大學護理系於20至22日舉辦迎新活動，每人收費980元（港幣，約新台幣3900元），然而活動結束後有學生發文指控，學長姐在第一天晚上的「disco活動」吸大麻，現場瀰漫刺鼻的味道。

▲▼護理系新生發文爆料。（圖／翻攝自IG）

▲港大新生發文爆料。（圖／翻攝自IG）

爆料者進一步表示，到了第二天有個戲水活動，學長姐直接要求新生穿著透光的營隊服，碰到水後「被迫走光」露出內衣，晚上回房後，學姐更是強迫大家喝酒，導致很多人在結束時身體不舒服，「這三天兩夜是人生最痛苦的日子，帶給我好多陰影」。

香港大學對此發聲明指出，已經啟動調查程序，「港大重申，非常重視品德和素養，絕不容忍任何違反校園文明的行為。」香港警方也透露，有收到民眾報案，並留意到網路上的文章，「新界北總區重案組人員正在了解事件，適當跟進行動」。

▲▼護理系新生發文爆料。（圖／翻攝自IG）

▲護理系系學會發出聲明。（圖／翻攝自IG）

對此，香港大學護理系系學會則在社交平台發文強調，「會積極檢視安排並嚴肅處理」，也呼籲知情者提供任何有關迎新營的投訴及證據，一定會秉公處理。

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