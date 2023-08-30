超夯「菠蘿電子菸」含毒！害買家上癮　無良製毒團海削362萬

▲彰化地檢署破獲非法販賣含毒品之波蘿味電子菸的販毒集團。（圖／彰化地檢署提供）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化地檢署接獲情資指出，蝦皮賣場有人販售含第三級毒品的「菠蘿口味電子菸油」，並在台中查獲3處製毒工作室，經連月深入調查後將涉案4人全起訴，同時也向法院聲請查扣不法犯罪所得362.5萬。

彰檢於今年3月間接獲線報指出，有人透過販賣含毒品成分的「菠蘿口味電子菸油」，隨即由黃淑媛檢察官指揮偵辦，召集新竹市警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局刑事警察大隊、憲兵指揮部新竹憲兵隊及臺中憲兵隊組成專案小組深入追查，展開層層追溯行動。

專案小組先後於3月至5月間，密集搜索主嫌周男位於台中大里區租屋處等5個地點，順利查獲周、黃、劉等涉案人的3處製毒工作室，同時於現場查扣含三級或第二級毒品之電子菸油彈成品共302支、用於製作之原料菸油共120瓶、含新興第三級毒品1-(氟苯基)哌嗪【1-（Fluorophenyl) piperazine】之毒咖啡包成品225.89公克、第二級毒品大麻1162.44公克，以及用於混入電子菸油之香料、色素、巧克力等原料，製毒工具燒杯、磅秤、針筒、模具、果汁機、磁力攪拌機及標籤機等物，遭逮的4人中，主嫌周男聲請羈押獲准。

據調查，查獲之電子菸油內含之成分主要為大麻二酚（英文簡稱CBD），此成分雖非毒品，惟經送驗後確認本次查獲之原料或成品之電子菸油，大部分除了有CBD成分外，另又含有列管之新興第三級毒品大麻素即「MDMB-4en-PINACA」、「5F-MDMB-PICA」、「ADB-BUTINACA」等成分，甚至在其中部分電子菸彈內驗出第二級毒品四氫大麻酚（英文簡稱THC）。

上開製販毒集團隨意混雜各種毒品後作成含毒之CBD電子菸彈，再於網路上販售予一般不知情之民眾購買使用，該等含新興毒品之電子菸彈施用後，易干擾人體中樞神經系統，有引起頭痛、暈眩、癲癇、焦慮、躁動、恐慌、困惑、多疑、失憶、精神錯亂、情緒和知覺改變，以及昏迷等危險，甚至因而成癮而不自知，對身體健康危害甚鉅。

檢察官日前偵查終結，將被告周、陳、黃以及另名黃姓男子等4人，依違反毒品危害防制條例之製造、販賣、持有毒品等罪，於8月15日提起公訴，並聲請法院沒收上開扣案毒品等物品及不法犯罪所得總計362萬5000元，

檢警呼籲大眾切勿使用安全有疑慮之電子菸，更勿在網路購買來路不明之電子菸油，以免因此施用毒品而不自知，不僅破財又傷身。