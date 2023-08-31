「海葵可能登陸」破4年紀錄！氣象局示警：無論如何北部風雨都大

▲美國模式預測颱風海葵可能登陸。（圖／臉書台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

颱風海葵路徑往南修正，中央氣象局明日可能發布海陸警，氣象專家表示，海葵侵襲機率上升，貼近台灣的機率更高，甚至可能進入陸地，美國模式預測有機會登陸，打破四年來無颱風登陸台灣的紀錄。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，過去一段時間，海葵持偏西移動，速度不慢，表示太平洋高壓較為強勢，如果未來24小時偏西份量依然明顯，貼近台灣的機率更高，甚至進入陸地，還有持續修正的空間。

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數值模式方面，目前美國全球模式認為可能登陸，歐洲模式大幅南修，認為通過北部沿海，建議北部、宜花朋友，開始做防颱準備。因為海葵靠近過程時速度較快，路徑確認後，應變時間會很短，而且最靠近台灣時刻，預估是中度颱風等級。

▲颱風海葵周末距離台灣最近。（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑則表示，不排除登陸機會，不過機率不高，畢竟只有美國模式做出這個預測，不過無論如何移動，北部的降雨都會稍微明顯，另外氣象局可能於明日中午前後發布海警、明日深夜到後天清晨發布陸警。

氣象局簡任技正伍婉華表示，明日到下周的天氣大致可分兩階段，明日到周日受到海葵影響，各地都有短暫陣雨，東北部、北部山區有較大雨勢，周六降雨更增，北部、東北部山區有局部大雨或豪雨，周日降雨情況類似。

下周一到周三則受到低壓帶影響，各地天氣不穩定，東半部、南部、澎金馬有短暫陣雨。至於鴻雁颱風則持續往日本南方前進，對台灣沒有影響。