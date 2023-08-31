「西北颱」海葵緊貼陸地前進！台中以北都可能被暴風圈籠罩

▲海葵颱風離台灣更接近。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局最新預報顯示，海葵路徑又往南修正，發布陸警的機率上升，周末兩天影響最大。氣象專家表示，海葵已經是廣義的西北颱，未來以中颱規模接近台灣的機率最高，台中以北都有可能籠罩在暴風圈內。

臉書粉專觀氣象看天氣表示，氣象局已明顯將海葵路徑南修，幾乎貼近北海岸陸地前進，甚至已成為廣義的「西北颱」，而各國路徑也有逐漸南修趨勢，強度方面未來將以中颱規模，接近台灣機率為最高。

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觀氣象看天氣指出，根據氣象局路徑來看，影響時間約在周六到周日，若移速慢一點可能拖到下周一清晨，屆時台中以北都有可能籠罩在暴風圈內，此路徑若成真，西北部就將是迎風面地帶，需要特別留意。

不過路徑變數仍然很大，觀氣象看天氣說，最後海葵閃過台灣機率還是有的，預計明後天路徑會更為明朗，必須持續密切追蹤。

▲海葵恐貼近台灣陸地。（圖／取自「觀氣象看天氣」粉專）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑表示，隨著海葵更近，帶來的風雨也會更強，周末兩天是風雨最明顯的兩天，北部、中部山區、宜花都會有豪雨等級降雨，明天下半天開始北部逐漸變天，尤其基隆海岸雨勢較多，大台北地區則是周末天氣更差。

西北颱是一個台灣的氣象俗用語，狹義上是指颱風中心從台灣東方海面向西北方行進，並且通過基隆和彭佳嶼之間的海面，同時引進西北風造成嚴重災害的颱風；但在廣義上，所有符合交通部中央氣象局定義的第一類路徑颱風，都可以被歸類為西北颱。