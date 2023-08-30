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快訊／批資策會執行長當綠營打手　林為洲挨告拒不出庭下場曝

▲▼「PLG與T1職籃聯盟惡鬥為哪樁？」記者會 名譽顧問陳志忠 林為洲 鄭正鈐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委林為洲挨告不出庭，輸掉官司要賠1元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

立委林為洲去年（2022年）公開指責財團法人資訊策進會執行長卓政宏違反行政中立、配合綠營攻擊在野黨選將，卓認為遭抹黑、提告求償與回復名譽，林不出庭也不遞狀答辯，台北地院審結，指林的舉動「視同自認」卓的指控為真，今判林應賠償卓精神慰撫新台幣1元，並須在報紙頭版與個人臉書刊登判決全文各1天，可上訴。

卓政宏提告指稱，林為洲去年10月28日，在《立法委員林為洲》臉書粉專PO文，以《資策會執行長卓政宏偽造文書兼職聲明還說謊》為題，誣指他配合綠營攻擊在野黨候選人，破壞資策會不應介入選舉之中立立場，還罵他「說謊」、「違法紀」、「欲蓋彌彰」等語。

卓政宏並指林為洲去年11月1日，在立法院召開「卓政宏 說謊 隱匿 拒認錯，資策會踹共」記者會，透過網路直播聲稱「卓政宏竟然開始恐嚇、吹哨者要找出來，開除。要求調查局要去調查吹哨者。我們都在推動吹哨者保護，結果今天他自己不講清楚，反而要去懲處、查水錶」。

▲▼資策會執行長卓政宏 立法院經濟委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財團法人資訊策進會執行長卓政宏。（圖／記者屠惠剛攝）

卓政宏控訴林為洲在記者會頻以「你明知道你不能提供個人帳戶給他匯入你帳戶，這個是屬於資策會的，你還提供，明知故犯，你這個有侵占財產之嫌」、「卓政宏說謊、隱匿，而且還拒絕認錯」、「不要試圖想要對吹哨者恐嚇、查水錶，這是最令人不齒的事」等不實言論，害大眾誤解而對他產生負面評價。

卓政宏要求林為洲賠償精神慰撫新台幣1元，並在報紙頭版與林為洲的臉書粉專，刊登他勝訴判決的全文各1天。但林為洲屢以公務繁忙為由請假不出庭，也沒委任律師代理或提出任何答辯書狀。

北院今年（2023年）7月12日開庭時，法官對於林為洲繼續放鴿子的舉動感覺不解，但卓政宏委任的律師委婉拒絕採取一造辯論判決，請求法官再改期1次讓林出庭，並說8月份立院休會期間，林應該可以來，法官表明今年3月審理至今，已配合改期3次都等不到林，願再改期1次，訂於8月7日開庭。

結果林為洲當天依舊不見人影，僅由國會辦公室發函陳報去會勘無法出庭，法官認為傳票都在半個月前合法送達給林，本人沒空也可找訴訟代理人或律師出庭，或以書狀答辯，林一概置之不理，依《民事訴訟法》「視同自認」卓政宏本案的主張為真，今（30日）判卓勝訴，可上訴。

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