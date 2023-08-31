「閃爆燈」惹爭議！　新竹市府秀公文打臉：是議員要求的



▲市議員楊玲宜（右）臉書發文「爆閃燈」引起熱烈討論，市府發言人徐千晴（左）則拿出公文駁斥。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



近日，新竹市因為東大路二段660巷一個「爆閃燈」再次引起討論。新竹市府今日回應，針對議員提及該地車禍頻傳一事，經向警察局調閱事故紀錄，該路口今年迄今並無事故紀錄；另議員提及「該路口屈就於下下策的爆閃燈」，經查，其實是議員主動發函警察局交通隊要求設置。

市府表示，東大路二段660巷路口現況業已畫設讓路線，並於東大路上畫設慢字提醒用路人，考量居民便利，東大路以黃虛線分隔，以利巷道進出，且畫設路口黃網線避免車輛堵塞路口；而針對路口新增「爆閃燈」一事，爾後市府會加強要求警察局交通隊，如接獲陳情欲增設交通輔助等設施，需會同交通處進行專業評估。

市府指出，市府施政皆盡心盡力，民眾、里長或議員如有建議，交通處皆會積極辦理會勘，瞭解居民需求並以專業評估來改善交通，例如該路口附近之東大路二段742巷口，6月份交通處即配合該位議員會勘，經評估後亦第一時間畫設楔型標線及慢字等來提醒用路人，以提升用路安全，絕無議員所述沒有實質作為。

▲▼楊玲宜的粉專近日PO出一則有關閃爆燈的貼文引起討論。（圖／翻攝楊玲宜臉書）





市府發言人徐千晴說明，議員臉書發文稱成功爭取「爆閃燈」引發反彈後，對網友失言又改文甩鍋給市府，實在是最不良的示範。經市府內部查察，實情為該議員於8月2日發函警察局要求路口增設爆閃燈，並提出於8月4日辦理會勘，市府一切皆配合議員要求。

徐千晴說，今天市府尊重民代、配合議員要求增設「爆閃燈」，事後卻被說是下下策，如不配合辦理恐怕會被罵得更難聽，平時市府交通處、警察局同仁經常配合該位議員會勘，然議員失言後卻將自己的提案卸責給市府單位，實在讓人看不下去！

市府強調，自高市長上任以來，仍持續積極向中央爭取提升道路品質計畫及校園週邊通學步道等補助，今年已核定24校及3條主要道路，就是為了加速改善行人環境及增加行車安全，改善內容主要是設置或改善人行道、行穿線退縮、設置庇護島、加大路口轉角人行道、增加車輛轉彎行車視距，同時讓車速變慢及縮減車道寬度等，來增加行人穿越馬路或著支道進入幹道的安全性。

另有關Cheap網友所建議以工程降低車速或縮減車道，為目前中央與地方合作改善交通安全之指導原則，市府敬表認同，並積極朝此方向進行。

▲新竹市府公布公文回應楊玲宜的指控。 （圖／新竹市府提供）