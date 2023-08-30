開學囉！　南消一大東原分隊快樂熊陪您一起來防災

▲台南市東原山區來了一隻東原快樂熊，除引導學生過馬路，並且來個輕鬆活潑的防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



開學囉！台南市東原山區來了一隻東原快樂熊，除引導學生過馬路，並且來個輕鬆活潑的防災宣導，吸引不少路人及家長一起前來長知識，尤其看到萌熊活潑可愛逗趣的樣子，更是讓孩子們樂歪了！

東原消防隊分隊長陳中和上午7時帶領隊員林泰志、沈哲弘、蔡峰昌、役男劉翰及義消鄭達發等人，於東原國小小朋友上學的路口防災宣導；東原快樂熊出沒東原國小校門口，隨即吸引上學小朋友，搶著與東原快樂熊及消防叔叔拍照，讓宣導人員忙得不可開交，但也不忘記提醒民眾注意蘇拉颱風即將來襲，應加強做好防颱準備，並且連日山區豪雨不斷，路滑土石鬆動，沒事盡量不要到山區，避免發生意外事故。

東原分隊長陳中和，裝扮東原快樂熊玩偶裝與小朋友互動，更準備豐富的有獎徵答獎品，現場氣氛非常熱絡。

分隊長陳中和也提醒大家要注意用電安全慎防電器火災：1、拔下延長線或電器電線時，應手持插頭取下，不可緊拉電線，以免造成電線內部銅線斷裂；2、延長線應選擇長度適中不可綑綁，以免使用時產生高熱造成火災，並不可放置於爐火等高熱器具上方及周遭；3、用延長線應有過載自動斷電功能，避免同時使用；4、不可使用白熾燈泡或電熱器烘乾衣物或棉被；5、電氣設備電源插頭不使用時應隨手拔掉；6、易生高熱之電器用品周圍不可放置易燃物品。

消防人員指出，地震發生時，記得防震安全3步驟：1趴下、2掩護、3穩住，大家一起來防災，生命財產才有保。