「博愛國小」空間不足　許淑華曝1解方：將附近公園納入校地內

▲許淑華赴博愛國小替台北市學童爭取權益。（圖／翻攝自Facebook／許淑華，下同）

記者詹宜庭／台北報導

暑假結束即將迎來開學，台北市議員許淑華31日表示，近日接獲陳情，指選區內的博愛國小校地面積無法負荷超過2千名孩童的情況。因此，有學童家長建議，將博愛國小旁的信義安康公園，部分範圍納入博愛國小校地內，不僅讓博愛國小孩童能有足夠的校地做使用，同時也保留了附近居民使用公園的權益。而她也認為，這能讓每個國小孩童都能擁有足夠的活動空間。

許淑華今日在臉書發文表示，她近日接獲陳情，指選區內的「博愛國小」校地面積無法負荷超過2000名孩童的情況。她指出，博愛國小目前校地面積僅2萬3993平方公尺，全校共有74個班級，而總學生人數高達2019位孩童。

許淑華說明，根據最新教育部規定，若以博愛國小的班級數規模，校地應該要有4萬4800平方公尺，才符合法規。但因博愛國小創立年份較早，當時並無相關法規適用，導致目前就讀於博愛國小的學童，相較於其他就讀在新設立的國小孩童來說，能使用的校地空間少了許多。

許淑華分析，在理想的情況下，以校地面積4萬4800平方公尺做計算，每位博愛國小學童享有的校地空間約22平方公尺；但以目前校地面積2萬3993平方公尺計算，每位博愛國小學童僅能使用約11.8平方公尺，表示博愛國小每位孩童實際能使用的空間，足足少了10平方公尺。

此外，許淑華透露，有學童家長建議，將博愛國小旁的信義安康公園，其中部分範圍納入博愛國小校地內，讓部分安康公園作為博愛國小的多功能運動空間，不僅使博愛國小孩童能有足夠的校地做使用，又可以更親近綠地大自然，同時更保留了附近居民使用公園的權益。而她也認為，這是一個值得關注的議題，讓每個國小孩童都能擁有足夠的活動空間。