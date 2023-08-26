許淑華辦「泡泡趴」迎開學　提醒：私幼一學期補助2萬5000元

▲許淑華舉辦「暑期泡泡趴」活動。（圖／翻攝自Facebook／許淑華，下同）

記者詹宜庭／台北報導

炎熱的暑假正是玩水的好時機！台北市議員許淑華26日下午舉辦「暑期泡泡趴」活動，盼能在暑假結束前，讓小孩開心一下。面對即將迎來的9月開學季，許淑華提及，台北市目前針對3至4歲就讀「私立幼兒園」的學童，一學期加碼補助新台幣2萬5000元，解決現階段公私托比例嚴重不足的問題。

許淑華今日在臉書發文表示，由於近期天氣爆熱，她舉辦「暑期泡泡趴」活動，盼能在暑假結束前讓小孩開心一下。對於9月開學季，台北市目前有針對3至4歲就讀「私立幼兒園」的學童增加補助，一學期加碼2萬5000元，來解決現階段公私托比例嚴重不足的問題。

台北市長蔣萬安上任後，宣布從今年8月起推出「私幼教育扶助差額補助方案」，家中有2至4歲幼兒就讀台北市私立幼兒園，其父母任一方或監護人共同設籍台北市，且最近一年綜合所得稅率未達20%者，可直接向幼兒園申請學費補助。

不過，為考量私幼收費差異，該補助分為三級：第一級是月費在7276元以下，每學期最高補助金額是10998元；第二級是月費在7277至1萬1276元間，每學期最高補助1萬3660元；第三級月費是1萬1277元以上者，每學期至少補助1萬3661元，最多補助2.6萬元，一學年最高補助5.2萬元，一學期則補助2萬6000元。