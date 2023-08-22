農業部修動保法補漏洞！強化管理動物虐傷　許淑華喊話：快通過

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農業部修動保法補漏洞！強化管理動物虐傷事件　許淑華喊話：快通過

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國人近年來喜歡飼養寵物陪伴，但虐待動物的事件發生頻率也不低。面對外界修法的呼籲，農業部4月28日預告《動物保護法》修正草案，授權動物保護檢查員得以在緊急情況下進入私領域，並強化飼主課責、加強管理動物利用與虐待傷害，後續送立法院審議。台北市議員許淑華喊話，盼立法院能盡速通過。

許淑華在臉書發文肯定農業部，願意針對虐待動物累犯應有刑事責任、動保警察的設置修法努力。她指出，台北市近5年受理動物虐待、傷害案件，平均每年160件，近三年數字雖有趨緩，但潛藏黑數不計其數。

許淑華書，因為動保法有漏洞，「動物保護法」第25條，除非虐待動物致死或是無法恢復的重傷才有刑責，否則僅能行政處分，也就是罰錢了事。她與動保團體皆認為有必要設立動保警察，全天候提供服務，針對虐待動物者無論輕重都要有刑責，並教育輔導，才能達到預防及嚇阻作用。

歷經5年的奔波爭取，農業部已在4月28日在官網預告《動物保護法》修正草案。許淑華表示，未來修法後，將授權動物保護檢查員得以在緊急情況下進入私領域，擺脫過去動保員苦於沒搜索票，無法及時拯救受虐動物情形。此外，也強化飼主課責、加強管理動物利用與虐待傷害，期盼立院能順利通過。

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