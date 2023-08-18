任內推動230條人行道更新！　許淑華：中央地方攜手讓交通更安全

▲民進黨議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

由民間團體《行人零死亡推動聯盟》發起的「還路於民大遊行」將於20日登場，交通部特別在行政院會報告「行人交通安全政策綱領」，跨部會訂定短、中、長期計畫，宣示政府貫徹執行改善行人交通安全的決心。台北市議員許淑華在任內成功爭取230條人行道改善更新，這次中央進一步透過修法、工程等手段改善交通，串聯中央、地方與民眾，讓台灣交通更安全，也讓台灣朝先進國家邁進。

許淑華表示，「安全，是回家唯一的路」，台灣的交通問題沉苛已久，從今年5月全國矚目的台南余小妹妹，到最近爆紅的山道猴子的一生，背後推波助瀾的是台灣交通一年3000人死亡的哀傷經驗。其中，又以機車騎士及行人佔大多數。

為解決複雜的交通困境，許淑華說，如何改變用路人習慣、調整道路設計、大眾運輸建置不足等，再再考驗中央與地方執政者的智慧。很高興能看到行政院繼「加強執法，汽車行經行人穿越道讓行人優先通行」，又推出更全面的交通改革新方案。

許淑華表示，中央這次推動道路交通安全基本法，並設置由院長擔任召集人的交通安全會報，拉高交通問題的處理層級。此外，也宣布編列4年400億預算，協助地方改善路口即形成設施，還有推動行人交通安全設施條例、道路安全教育與駕駛考驗制度再精進等。串聯中央、地方與民眾，讓台灣交通更安全，也讓台灣朝先進國家邁進。