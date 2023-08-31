「超級藍月+颱風」東港大淹水！漁船快被沖上岸　鎮海里成孤島

記者陳崑福／屏東報導

受百年超級藍月引大潮及蘇拉颱風環流影響，屏東縣東港地區今(31)日部分地漥地區淹大水，最深達50公分，有鎮民反映，淹得很誇張「比88風災還嚴重」；東港鎮長黃禎祥及鎮民代表蘇珉賢、蔡振茂等人，一早也前往淹水地點了解災情。

▲超級藍月加上蘇拉颱風侵襲，屏東東港市區積水嚴重，停泊港內的船隻已逼近陸地，險象環生。（圖／蘇清泉服務團隊提供）



▲▼蘇清泉與鎮長黃禎祥、鎮民代表蘇珉賢。蔡振茂了解淹水情形 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

雖然颱風過境，並無太大的風雨災情，但受超級大藍月及蘇拉颱風環流，自昨晚午夜開始，海水大量倒灌，部分地區水深及膝，引起不少車輛進水拋錨，一些低窪民宅及店面也被潮水淹入，造成災情。

今早逢上班學時刻，鎮內中山路等主要路段淹大水，水深超過半個輪胎深，汽機車族繞道而行，造成交通大打結，民怨四起。

前立委蘇清泉及黃禎祥鎮長、和蘇珉賢，蔡振茂代表、里長們，到大鵬灣附近勘災，與盛漁里，東津里，船頭里了解，所到之處，處處淹水；東隆宮黃金牌樓旁，隘寮溪延伸通往港口處，水淹上馬路，船隻逼近路面，相當驚悚；而住鎮海里的居民也被大水困住，而無法到東港鎮內，情況慘重。

據了解，這種濱海地區，在沒有風雨情況下，卻引發水災的狀況，主要原因來自「藍月現象」。由於月亮軌道特別靠近地球，引力比較大而造成海水大量倒灌，以致氾濫成災。

黃禎祥等人表示，看到鄕親飽受水災所苦，感同身受，初步認為應該在大排及牛埔溪接口，大型水匝抽水站，避免發生類似事件，冀望降低鄕親的損失。