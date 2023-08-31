生技公司是黑幫堂口！他上班3天都在面試車手…辭職遭暴打簽本票

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子日前在網路上看到生技公司招募人事管理助理，應徵上班3天後，發現怎麼都在超商面試，懷疑在幫找詐騙車手，當場要求離職，沒想到卻被帶去暴打一頓，警方獲報立即展開調查蒐證，確認為四海幫堂口，於是報請檢察官指揮偵辦，破門逮捕8名犯嫌，起獲武士刀、球棒、模擬槍及贓款9萬6000元，訊後依組織犯罪、傷害及妨害自由等罪移送偵辦。

▲警方到黑幫據點破門，一名犯嫌嚇到全裸躲在廁所 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，主嫌30歲馬姓男子為四海幫成員，一年多前在新莊區立信三街成立一家生技公司，實際上卻是幫派聚集點；6月間，21歲莊姓男子透過網路看到馬男刊登招募人事助理，順利應徵上後，第一天上班卻讓他感到奇怪。

▼警方到黑幫據點破門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

莊男被公司要求面試所有應徵人員不得在公司進行，需要去附近便利商店，另面試上班的人員都是去ATM提領現金，懷疑這家生技公司根本是詐騙集團，他面試應徵的都是領贓款車手，第三天就向老闆馬男提辭呈不幹了。

馬男要求他隔天要辦離職手續，沒想到將他強行押到立信三街公司裡，以球棒圍毆暴打，最後逼迫他簽下3張30萬本票才放他離開；莊男帶著滿身傷痕到附近派出所報案，新莊警分局獲報後不敢大意，立即成立專案小組，展開調查蒐證。

29日下午1時許，警方見時機成熟，持搜索票及拘票，40名警力兵分多路到幫眾聚集處破門，在新莊、樹林、五股等地，分別逮捕主嫌馬男及其他7名幫眾，起獲模擬槍、武士刀、球棒及贓款9萬6000元，訊後將8人依組織犯罪條例、傷害及妨害自由等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

▼警方持槍喝令犯嫌蹲下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方逮補四海幫幫眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）