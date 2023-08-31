大久保勇太遇惡火！陷昏迷加護病房搶救中　家屬預計明凌晨抵台

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

日籍藝人大久保勇太位於士林的住家31日凌晨發生火警，警消獲報到場後，發現他倒臥房間內，且沒了生命跡象，緊急將他送醫搶救。初步了解，大久保勇太經搶救後恢復生命跡象，但目前仍昏迷在加護病房觀察中，而其家屬接獲通知後，相當焦急，立即訂了機票，預計將於9月1日凌晨抵達台灣。

▲日籍藝人大久保勇太租屋處凌晨發生火警，他被發現時沒了生命跡象，目前送進加護病房。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，大久保勇太與熱愛棒球的男友人在士林區合租兩房一廳家庭式公寓，案發當時，男友人在外面歡唱，不料，卻接到通知失火了，隨即趕回租屋處。男友人表示，他進入租屋處時發現「冷氣整個燒爛」，而客廳則是整片被燻黑，畫面看起來相當驚人。

▲大久保勇太住家內部畫面曝光，整個廚房被燒得焦黑。（圖／記者黃彥傑翻攝）

事發後，警方入內勘查，發現大久保勇太倒臥在房間內，且沒了生命跡象，緊急將他送醫搶救，而據經紀人表示，他目前雖恢復心跳，但仍昏迷在加護病房觀察中。

另外，警方今也透過日台交流協會連繫家屬，家屬也立即訂下機票，將於9月1日凌晨抵達台灣。至於詳細的起火原因，仍須待火調人員調查釐清。

▲日籍通告藝人租屋處惡火，搶救畫面曝光。（圖／記者黃宥寧翻攝）