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社會 社會焦點 保障人權

雲林萡子寮港區一片汪洋！2天後滿潮更慘　鄉長怒：有撤村壓力

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣口湖鄉萡子寮漁港今（31）日逢年度大潮並受蘇拉颱風影響，上午嚴重海水倒灌，整座港區一片汪洋，海水沿著漁港路與大排倒灌陸地船舶區，更分不清是海還是岸。口湖鄉長李龍飛立即調動太空包封路防堵海水入侵，代表會主席王溪邊亦趕到現場協助。

▲口湖萡子寮海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲口湖萡子寮海水倒灌情況嚴重，李龍飛怒斥，地方公所反應中央、縣府多次，至目前完全沒解決。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李龍飛受訪表示，已反映多次，縣府及相關官員現勘已不計其數，早就提醒過會發生這樣的狀況，以現況推測再持續下去整個下崙村都要撤離，已先請村內的廣播通知村民隨時注意，福安橋下去有數千人社區，另區370公頃養殖區可能受到損害。

▲口湖萡子寮海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲口湖萡子寮，海水沿著漁港路與大排倒灌陸地船舶區更分不清是海還是岸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李龍飛怒斥，地方公所反應中央、縣府多次，至目前完全沒解決，沒有解決問題而受災損失，該負責的應該都要出來負責！都是領百姓的薪水，竟放任災害發生！

李龍飛說，公所已調派沙包支援避免擴大，希望中央通盤檢討，一再強調口湖鄉民正在「與海爭地」，整個海岸現在萡子寮就是一個大缺口，也一再強調滿潮位會高於路面，結果政府竟然放任這個缺口海水倒灌，今日還不是最滿水位，2日後的農曆十八滿潮會再更嚴重，屆時即面臨撤村壓力。

▲口湖萡子寮海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲口湖萡子寮海水倒灌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲口湖萡子寮，海水沿著漁港路與大排倒灌陸地船舶區更分不清是海還是岸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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