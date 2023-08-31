侯友宜拋「70~79歲癌症二期」取消巴氏量表　薛瑞元提3問：不太妥

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者，申請家庭看護移工取消巴氏量表，引發各界討論。衛福部長薛瑞元則說，針對侯市長所說的70至79歲癌症患有二期以上的政見「不太妥當」，更以「3個為什麼」反問侯友宜。

薛瑞元今（31）下午接受媒體聯訪，針對侯友宜提出「巴氏量表」調整的相關政策回應。薛瑞元指出，所謂「70至79歲患有癌症二期以上長者」以年齡區分來說，「妥當性是可討論」但以疾病來區分並不太妥當。

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薛瑞元指出，每種癌症的二期情況並不一樣，以皮膚癌為例，二期可能可以割掉後就可正常生活，直接以癌症二期70到79歲就可免巴氏量表評估，直接申請外籍看護「我覺得這個不妥」不應該用疾病嚴重度去討論照顧需求。

薛瑞元也反問侯友宜，「為什麼年齡是選擇70至79歲？」有些人癌症期別已經很高、生活無法自理，但年齡僅40幾歲，卻因為不符合規定就無法申請。接著，他又反問「為什麼是癌症？為什麼不是中風？中風不是更需要人家協助嗎？」癌症不見得全部人都有需求，「那種規劃不太妥當。」

薛瑞元強調，疾病的類型和疾病嚴重程度來判斷是否有照顧需求，「不太妥」。他認為還是要回過頭看是否真的有照顧需求。