當選就查蔡政府疫苗採購案！　侯友宜「交給我」：成立特偵組調查

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（31）日公布「醫療五箭」醫療政策記者會，其中，對於疫苗採購，侯友宜宣示未來將透明化，將由專案特偵組全面調查採購文件及紀錄，並公開調查結果，另會確保未來各種疫苗採購公開透明，與國際接軌引進新型疫苗，提升防疫效能。

▲國民黨總統參選人侯友宜出席醫療政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）



侯友宜今（31）日再拋出醫療衛生政策，針對台灣醫病環境劣化、嬰幼兒死亡率創7年新高、國民憂鬱比例高、空汙造成疾病、疫苗採購爭議等狀況，提出「五箭優先」主張，包括優先投資醫療保健預算支出、照顧兒童及婦幼、推動高風險癌症預防、整合推動國民心理健康計畫、推動疫苗及醫藥採購透明化。

對於醫療、疫苗採購透明化，侯友宜說明，這段時間人民對於蔡政府疫苗採購有所詬病，如果嚴重的、有官商勾結的，只要他當選總統，「交給我」，嚴重的他就會成立特偵組查一查。

侯友宜說，新冠疫情讓人民遭遇的苦痛，絕對不能再次發生，超過7成民眾認為疫苗採購過程有必要公開。未來，將由專案特偵組全面調查採購文件及紀錄，並公開調查結果，另會確保未來各種疫苗採購公開透明，與國際接軌引進新型疫苗，提升防疫效能。

