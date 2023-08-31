宋濤讀誓詞暗示郭台銘失信？　侯友宜：不予評論

▲國民黨總統參選人侯友宜出席醫療政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨副主席夏立言與大陸國台辦主任宋濤30日前往山西運城解州關聖帝君祖廟參訪，宋濤見到「結義圖石碑」時，一段誓詞「背義忘信，天人共戮」似乎暗示祖籍在山西、失信的鴻海創辦人郭台銘。對此，國民黨總統參選人侯友宜被問到時表示，「不予評論」。

侯友宜今日上午出席醫療政策記者會，媒體問到國民黨副主席連勝文爆料，「郭台銘就是不給彈性，所以無法談」，堅持「郭上侯下」。侯笑回，「我不清楚他們兩個的對話內容，無法評論，謝謝。」

針對學者趙春山示警，若民進黨總統參選人賴清德當選，兩岸關係會比蔡英文總統執政更糟糕。侯友宜說，民進黨執政七年，兩岸關係非常緊張，彼此沒有信任，美中貿易競爭之下，台灣處境更辛苦。

侯友宜說，經濟要好，一定要兩岸穩定，民進黨持續走這樣的路線，哪天會不小心擦槍走火。兩岸要堅守民主自由制度、強化國防提升，更要對話、交流，降低衝突，就像台北市長蔣萬安在雙城論壇，透過實質對話、交流，讓兩岸理解，才能建構和平穩定的台灣。

另，針對商業周刊發文疑暗酸侯友宜沒有政見，侯友宜再說，競辦昨已鄭重對外要求商周對此事道歉，他也再次強調「請不要扭曲誤導」，重申要有負責任的態度。

競辦議題組召集人柯志恩也補充，如果商周小編是透過Google尋找正確的關鍵字，一定找得到侯友宜的政策，「小編應該提出澄清，再作進一步說明」。

