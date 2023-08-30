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社會 社會焦點 保障人權

乃哥遭爆料養小三開賭場　惡房客「造謠一張嘴」重判1年半

▲▼徐乃麟錄製《那些年。那些歌》，分享40年演藝經歷。（圖／年代提供）

▲藝人「乃哥」徐乃麟。（圖／年代提供）

記者黃哲民／台北報導

藝人「乃哥」徐乃麟2016年將北市內湖1間豪宅租給婦人楊強蓉，楊婦私自經營麻將賭場發生詐賭糾紛後，涉向媒體爆料謊稱徐不但是出資的幕後老闆、還支持小三參與經營，徐怒告楊婦爭清白。台北地院審結，認定楊婦利用媒體造謠，使徐有理說不清，「流言可畏，已是事實；言論殺人，亦非妄語」，且楊婦犯後態度極差，依加重誹謗罪重判1年6月徒刑，可上訴。

徐乃麟因內湖豪宅引發與衍生的相關糾紛，近年常跑法院，幾乎每次開庭必到，庭訊時據理力爭，動輒聲嘶力竭。本案他向法官訴苦楊婦惡行，害他從2016年起「歷經人生最黑暗的時刻，遭受到撲（應為鋪）天蓋地不實的抹黑、打擊，我的個人形象、事業、配偶、孩子、家庭均受到傷害，大量代言遭到質疑」，若楊婦不認錯，求法官重判以免助長隨便發言、導致他人家破人亡的風氣。

加重誹謗罪法定刑為2年以下徒刑，實務鮮少判刑超過6個月，法官在判決書詳細交代量刑理由，認為徐乃麟僅因出名而遭楊婦中傷、實屬無辜，「言詞攻擊雖不若身體受創、肉眼可見，仍得以割裂人心而成為精神上的殺人兇器」，楊婦以拼湊、扭曲的假消息，張冠李戴造成徐男名譽難以挽救、彌補的損害，動機實屬可訾，卻又故作無辜、設詞狡辯，犯後態度極差。

▲▼楊強蓉3日赴北檢說明。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲綽號「楊圓圓」的楊強蓉。（資料照／記者劉昌松翻攝）

法官引用司法院大法官釋憲判決協同意見書內容：「『曾參殺人慈母疑』，古有明訓。與保障言論自由相等重要者，毋寧為他人名譽與隱私之保護。流言可畏，已是事實；言論殺人，亦非妄語。」加上現今社會痛惡「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」的不良風氣，因此「妥適裁量衡酌，以資懲儆」。

本案源於徐乃麟2016年透過女性朋友董子綺，將內湖豪宅租給董女的朋友、綽號「楊圓圓」的楊強蓉，楊、董2女瞞著徐共同經營麻將賭場，不久就因董女認為遭楊婦詐賭而鬧翻，楊婦找週刊記者爆料，謊稱董女是徐的女友，徐是支持董女參與經營賭場的幕後老闆，還提供鑽錶、名牌包典當籌錢幫董女周轉。

楊婦不僅說得天花亂墜，並秀出鑽表、名牌包照片取信記者，週刊據此報導，楊婦塑造自己「拗不過董女的遊說，決定承租該屋」、「經營賭場的龐大資金，部分還是徐乃麟出的」，週刊並引用楊婦的話，指稱「徐乃麟對外都表示跟董女不熟，不過楊婦親爾聽到董女自稱，徐就是她的『男朋友』」等語。

徐乃麟本案提告2度被檢方不起訴處分，努力6年終於逆轉起訴。楊強蓉不認罪，辯稱記者曲解她受訪內容加油添醋。法官勘驗記者留存的採訪錄音，確認話都是楊婦說的，董女也證稱楊婦向媒體爆料內容都是胡說八道，徐為了自保，只好說出董女是他朋友小三、跟他只是朋友等實情。法官據此認定楊婦非但沒有查證，更故意不實爆料。楊婦若就此定讞，將須入監服刑。

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徐乃麟小三賭場豪宅楊強蓉加重誹謗

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