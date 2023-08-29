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社會 社會焦點 保障人權

美甲做5天就分離！「重訓敲到」店家拒修補　正妹評1星遭求償10萬

▲美甲,指甲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲葉女做完美甲後到健身房重訓，美甲卻掀起分離，業者拒絕免費修補遭留下1星負評，憤而提告葉女求償10萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

葉姓女子到一家美甲店消費做指甲，但她隨後幾天到健身房重訓，卻發現光療部分不穩固，有掀起分離的情形，她要求美甲店免費維修遭拒、憤而上Google留下一星負評，業者王女見狀也很生氣，認為葉女留下不實言論，害得她憂鬱症要看醫生，提告要求10萬醫療費與撫慰金，法院審後認為葉女只是就這次美甲服務發表經驗，判決葉女免賠。

根據判決，葉姓女子到這家美甲店做了美美的指甲，有健身習慣的她，接著幾天到健身房使用器材，但美甲部分卻出現翹起、分離的狀況，她心想之前在別間都沒有這情形，且當時美甲店有承諾若非刻意損壞、可以無條件免費維修，於是與業者聯繫。

但王姓業者接洽後認為，葉女因為使用器材用力、碰撞等緣故，導致美甲磨損掀起，表示只願意補2指，其他需要加價才能修補，雙方最終談不攏，葉女於是上Google留下評論「做完指甲5天每隻幾乎都分離，有重訓指甲也許無法撐1個月之久，但絕對不是1週內全部分離，不是第一次做指甲也一直有在運動，從來沒有遇過這種問題，有問題告訴美甲師態度也是非常糟，為此給予1星品質負評」。

王姓業者對於被打一星無法接受，憤而提告加重誹謗，刑事部分不起訴處分，民事部分則主張葉女不實言論侵害了她人格權，導致受有焦慮、憂鬱等障礙，要求葉女撤下貼文、公開向她們道歉，並賠償10萬元的醫療費與撫慰金。

法官檢視後認為，此事件為美甲店提供的服務品質與事後態度，未能讓葉女滿意，進而上網發表評論，而用字遣詞讓王姓業者感到不快，但本質為消費者對業者服務的個人經驗，不能因單一人的評價就指稱是在貶抑、加重誹謗等，評論內容未超出合理範圍，因此判葉女不用賠償，全案還可上訴。

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