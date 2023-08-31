　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

襪子洗完還是臭！「直接洗、曬太陽」全NG　醫曝腳臭4元凶

▲脫襪子。（圖／記者李佳蓉攝）

▲襪子沒有好好清潔就會飄出臭味。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不只內衣褲需要特別清洗，就連襪子也不能馬虎，否則可能會飄出臭味！重症專科醫師黃軒指出，襪子上常見的污染物是汗水、皮屑、細菌和其他污垢，如果沒有清洗乾淨或保持清爽就可能會有腳臭，且襪子脫下來之後，記得要翻面洗，也不要拿去曬太陽，這樣才能保持乾淨又穿得長久。

黃軒在臉書發文表示，襪子是人每天都會穿著的衣物之一，不過清潔工作經常被忽視，上面累積大量污垢，就可能引發腳臭和其他腳部問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►襪子常見的污染物

1、汗水（50%）：汗水是人體正常的代謝產物，但它也含有大量的鹽分和其他物質，會刺激皮膚，引起腳臭。

2、皮屑（20%）：皮屑是人體皮膚正常的代謝產物，但它也會積聚在襪子上，成為細菌孳生的溫床。

3、細菌（15%）：襪子上會孳生大量的細菌，包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌等。這些細菌會引起腳臭、腳癬、腳氣等腳部問題。

4、其他污垢（15%）：襪子上還會積累一些其他污垢，如泥土、灰塵、碎屑等。這些污垢也會孳生細菌，引起腳部問題。

►襪子腳臭問題

黃軒指出，會引起襪子飄出腳臭味的因素，大多都和汙染物有關，像是流汗會為細菌孳生一個潮濕的環境，腳部皮膚上的細菌就會分解汗液，產生難聞的氣味，真菌感染也會引起腳臭，甚至會破壞皮膚，出現紅腫發癢情況。而不透氣的鞋子會阻礙汗液蒸發，也會為細菌和真菌打造出完美的生活環境。此外，糖尿病患者腳部血液循環不良，更容易出現腳臭。

►如何避免腳臭

黃軒表示，應該每天更換襪子，且選擇透氣的鞋子，保持腳部清潔乾燥，避免在高溫、潮濕的環境下長時間行走或站立，還可以使用含有抗菌成份的洗腳液。如果有腳臭，則可以使用止汗劑或抗菌奔物。

▲▼曬衣服,晾衣服,洗衣服,後陽台,做家事。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲洗襪子也不能馬虎。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

黃軒也透露，其實襪子每天清洗更重要，可以避免細菌孳生，一般清洗襪子可以使用普通的洗衣粉或洗衣液，如果襪子上有特別的污漬，可以用漂白水或其他清潔劑清洗，但記得都要清洗乾淨，隨後放到通風的地方晾乾，不要放在陽光下曝曬，以免褪色。

►洗襪子技巧

1、將襪子翻過來清洗，以免洗滌劑殘留在襪子表面。

2、使用溫水清洗襪子，不要用熱水，以免損壞襪子。

3、不要用漂白水清洗深色襪子，以免褪色。

4、徹底漂洗襪子，以免殘留洗滌劑。

5、放在通風的地方晾乾襪子，不要放在陽光下曝曬。

本文經黃軒授權引用

ET快訊
快訊／嘉義1分鐘連3震！　氣象局曝原因
陸軍集體鬥毆！　20多弟兄營區內打群架
「背包裝1物」被日本海關攔下！　他驚：台灣出境沒問題
明天改版！　高鐵「自由座車票」不一樣了
快訊／12:49規模4.5地震！　最大震度4級
iPhone 15「全系列模型機」曝光！
海葵明可能「海陸警齊發」！　大台北周末強風驟雨
小甜甜遭保險公司拒保！　出車禍…警到場傻眼：第一次看到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網友力挺百萬YTR「灌爆親綠女醫粉專」！　她曝：已找律師處理

嘉義「1分鐘連3震」原因曝！氣象局：小震幾次是好事、還會有餘震

侯友宜拋「70~79歲癌症二期」取消巴氏量表　薛瑞元提3問：不太妥

他讚麥當勞「超適合打工」列18點！麥胞也點頭　曝1福利真的佛

快訊／12:49嘉義規模4.5地震「深度僅7.7公里」　最大震度4級

進口蛋爭議不斷　農業部公布採購流程「經費吸收價差和關稅」

海葵快閃台灣！明天可能「海陸警齊發」　大台北周末強風驟雨

韓系YTR代賣BP演唱會門票「很貴，有預算再問」遭批黃牛！開嗆回應

高鐵「自由座車票」明天起不一樣了！印刷改「限搭自由座車廂」

蘇拉走了仍暴雨！5縣市豪大雨特報「台東迎大豪雨」　明全台變天

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

網友力挺百萬YTR「灌爆親綠女醫粉專」！　她曝：已找律師處理

嘉義「1分鐘連3震」原因曝！氣象局：小震幾次是好事、還會有餘震

侯友宜拋「70~79歲癌症二期」取消巴氏量表　薛瑞元提3問：不太妥

他讚麥當勞「超適合打工」列18點！麥胞也點頭　曝1福利真的佛

快訊／12:49嘉義規模4.5地震「深度僅7.7公里」　最大震度4級

進口蛋爭議不斷　農業部公布採購流程「經費吸收價差和關稅」

海葵快閃台灣！明天可能「海陸警齊發」　大台北周末強風驟雨

韓系YTR代賣BP演唱會門票「很貴，有預算再問」遭批黃牛！開嗆回應

高鐵「自由座車票」明天起不一樣了！印刷改「限搭自由座車廂」

蘇拉走了仍暴雨！5縣市豪大雨特報「台東迎大豪雨」　明全台變天

感謝你幫黃皮膚小孩追籃球夢！　林書豪親自發文致敬易建聯退休

美衛生部建議「放寬大麻管制」　若降級將是數十年來最重大轉變

雲林萡子寮港區一片汪洋！2天後滿潮更慘　口湖鄉長：有撤村壓力

網友力挺百萬YTR「灌爆親綠女醫粉專」！　她曝：已找律師處理

嘉義「1分鐘連3震」原因曝！氣象局：小震幾次是好事、還會有餘震

爽中近3億大獎「瞞老婆」隔天偷偷去領獎　他曝1主要原因網噓爆

舒淇微露酥胸登威尼斯影展紅毯　寬版蛇手環襯影后氣勢

止汗劑別亂用！專家曝「5大重點」：最佳使用時機是睡前

中國海鮮禁令衝擊日本漁業　岸田訪豐洲魚市場大撒幣護水產

大久保勇太「加護病房昏迷插管中」！租屋處惡火送醫　經紀人回應

生活熱門新聞

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

成大妹「貼身後媽裙照」曝光！2萬人朝聖讚爆

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

即／又有新颱！第12號颱風「鴻雁」生成

饒河水果攤坑外國客！竟與士林夜市同一攤

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

關西機場出境　他「背包裝1物」被海關攔下

文化大學切割助理教授！聲明文急關留言

快訊／12:49嘉義規模4.5地震「深度僅7.7公里」　最大震度4級

更多熱門

相關新聞

紙吸管「沒有比較環保」！內含1物質　研究：幾乎不會分解

紙吸管「沒有比較環保」！內含1物質　研究：幾乎不會分解

台灣自2002年起已開始推動限塑政策，包括「購物用塑膠袋」、「塑膠類免洗餐具」等，也分三階段實施一次用塑膠製品的減量與限用。而2019年的塑膠吸管禁用，環境部推出了3種替代方案，包括「10%塑膠吸管」、「紙吸管」和「生物可分解性塑膠吸管」。但真的較為環保嗎？醫師分享了近期的比利時研究結果「令人擔憂。」

房租4千包水電！「洗衣10元」新房客怒投訴

房租4千包水電！「洗衣10元」新房客怒投訴

台韓女神都愛涼鞋＋襪子！

台韓女神都愛涼鞋＋襪子！

校園大盜闖學校　洗衣洗澡還吃泡麵

校園大盜闖學校　洗衣洗澡還吃泡麵

傳聞是帥哥尺寸！室友牛仔褲「29腰」他驚呆

傳聞是帥哥尺寸！室友牛仔褲「29腰」他驚呆

關鍵字：

襪子腳臭黃軒洗衣服洗襪子

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面