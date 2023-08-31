襪子洗完還是臭！「直接洗、曬太陽」全NG　醫曝腳臭4元凶

▲襪子沒有好好清潔就會飄出臭味。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不只內衣褲需要特別清洗，就連襪子也不能馬虎，否則可能會飄出臭味！重症專科醫師黃軒指出，襪子上常見的污染物是汗水、皮屑、細菌和其他污垢，如果沒有清洗乾淨或保持清爽就可能會有腳臭，且襪子脫下來之後，記得要翻面洗，也不要拿去曬太陽，這樣才能保持乾淨又穿得長久。

黃軒在臉書發文表示，襪子是人每天都會穿著的衣物之一，不過清潔工作經常被忽視，上面累積大量污垢，就可能引發腳臭和其他腳部問題。

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►襪子常見的污染物

1、汗水（50%）：汗水是人體正常的代謝產物，但它也含有大量的鹽分和其他物質，會刺激皮膚，引起腳臭。

2、皮屑（20%）：皮屑是人體皮膚正常的代謝產物，但它也會積聚在襪子上，成為細菌孳生的溫床。

3、細菌（15%）：襪子上會孳生大量的細菌，包括金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌等。這些細菌會引起腳臭、腳癬、腳氣等腳部問題。

4、其他污垢（15%）：襪子上還會積累一些其他污垢，如泥土、灰塵、碎屑等。這些污垢也會孳生細菌，引起腳部問題。

►襪子腳臭問題

黃軒指出，會引起襪子飄出腳臭味的因素，大多都和汙染物有關，像是流汗會為細菌孳生一個潮濕的環境，腳部皮膚上的細菌就會分解汗液，產生難聞的氣味，真菌感染也會引起腳臭，甚至會破壞皮膚，出現紅腫發癢情況。而不透氣的鞋子會阻礙汗液蒸發，也會為細菌和真菌打造出完美的生活環境。此外，糖尿病患者腳部血液循環不良，更容易出現腳臭。

►如何避免腳臭

黃軒表示，應該每天更換襪子，且選擇透氣的鞋子，保持腳部清潔乾燥，避免在高溫、潮濕的環境下長時間行走或站立，還可以使用含有抗菌成份的洗腳液。如果有腳臭，則可以使用止汗劑或抗菌奔物。

▲洗襪子也不能馬虎。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



黃軒也透露，其實襪子每天清洗更重要，可以避免細菌孳生，一般清洗襪子可以使用普通的洗衣粉或洗衣液，如果襪子上有特別的污漬，可以用漂白水或其他清潔劑清洗，但記得都要清洗乾淨，隨後放到通風的地方晾乾，不要放在陽光下曝曬，以免褪色。

►洗襪子技巧

1、將襪子翻過來清洗，以免洗滌劑殘留在襪子表面。

2、使用溫水清洗襪子，不要用熱水，以免損壞襪子。

3、不要用漂白水清洗深色襪子，以免褪色。

4、徹底漂洗襪子，以免殘留洗滌劑。

5、放在通風的地方晾乾襪子，不要放在陽光下曝曬。

本文經黃軒授權引用